Pro Riders Kainuu ry

Pro Riders Kainuu on perustettu vuonna 2010. Seurassa on n 90 jäsentä. Seuramme johtoajatus on kannustaa jäseniään aktiiviseen valmentautumiseen.

Seuran jäsenet ovat ympäri Kainuuta ja myös Kainuun ulkopuolelta. Ratsastuksen perustaitojen opetuksessa tärkeä yhteistyökumppani on Vuokatin Ratsastuskoulu, jossa on säännöllistä ratsastustuntitoimintaa pätevien opettajien johdolla. Pidemmälle ehtineet ratsastajat käyvät useiden eri valmentajien opissa löytääkseen sen itselleen sopivan – ratsastus on yksilölaji ja valmentajan ja ratsastajan henkilökemioiden tulee pelata hyvin.

Valmennuksia järjestetään usealla eri tallilla jäsentemme toimesta. Valmentajat, joista osa tulee Kainuun ulkopuolelta, ovat joko koulu-, este- tai kenttäratsastusvalmentajia. Useat heistä ovat tunnettuja pitkän linjan osaajia aivan Suomen huipulta. Seura tukee valmentautumista resurssiensa puitteissa.

Kilpailuja järjestetään kaiken tasoisille ratsukoille sekä Vuokatin Ratsastuskoululla että Kajaanin raviradan keskuskentällä. Seuran jäsenet osallistuvat alue- ja kansallisiin kilpailuihin ympäri Suomea, ja osa kilpailee myös kansainvälisillä areenoilla muualla Euroopassa.

Pro Riders Kainuun ratsukoita on kuulunut sekä kouluratsastuksen että kenttäratsastuksen maajoukkueeseen.

Ratsastusseuramme on avoin kaiken tasoisille ratsastajille ja ratsastuksen ystäville.