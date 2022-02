Talous

Professori: Venäjän hyökkäys Kramatorskiin sinetöisi Pyhäjoen ydinvoimalan kohtalon – Fennovoiman ydinvoimalan reaktori taotaan Itä-Ukrainan rintaman reunalla

Julkaistu: 14.2.2022 klo 18:31

Jos Venäjä valtaisi Itä-Ukrainassa sijaitsevan Kramatorskin tehdaskaupungin, Vladimir Putin hautaisi todennäköisesti itse mahdollisuutensa rakentaa ydinvoimala Suomeen. PJSC Energomashspetsstalin metallitehdas on venäläisen valtionyhtiö Rosatomin pääomistama, mutta se on Ukrainan valtion hallussa. Fennovoiman mukaan tilanne Kramatorskissa on rauhallinen ja tehdas on normaalisti toiminnassa.