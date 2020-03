Psykologi Pirkko Lahti: ''Kurittomia ikäihmisiä ei kannata haukkua. Kysy mieluummin, miksi jokin meno on niin tärkeä'' – Laadi valmis lista, joka helpottaa yhteydenpitoa läpi kriisin

Laadi itsellesi selkeä viikkolista, joka auttaa pitämään säännöllisesti yhteyttä yli 70-vuotiaisiin ihmisiin, näin kehottaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara .

Hänen mukaansa viikkolista auttaa ihmisiä muistamaan sen, että ikäihmiset tarvitsevat juttuseuraa ainakin vielä seuraavat neljä viikkoa.

– Viikkolistaan voi kirjata sen, keneen minäkin päivänä on yhteydessä. Listalle voi myös kirjata valmiiksi sellaisia aiheita, mistä iäkkään ihmisen kanssa voi keskustella.

Hallituksen ohjeistus ikäihmisten karanteenin omaisesta tilanteesta jatkuu nyt toista viikkoa. Ikäihmiset on velvoitettu pysymään poissa suurista ihmisjoukoista, jotta koronavirus ei leviä.

Samasta syystä vierailut palvelu- ja hoivakoteihin on kielletty. STM on kehottanut ihmisiä pitämään yhteyttä muulla tavoin kuten puheluilla.

Hallituksen antama määräys jatkuu tällä hetkellä 13. huhtikuuta saakka. Ikäihmisiltä ei ole kielletty ulkoilua eikä välttämättömien kauppa- ja apteekkiasioiden hoitoa.

Pidä yhteyttä koko kriisin läpi

Mielenterveyden Grand old lady, psykologi Pirkko Lahti kertoo saaneensa viikko sitten useita puhelinsoittoja päivässä kun hänen lapsensa soittivat ja kysyivät tarvitsevatko vanhemmat heidän apuaan, ja aivan samalla tavalla on toimittu monessa muussakin perheessä.

Nyt ratkaisevaa Lahden mukaan on se, ettei puhelinsoittoja ja yhteydenpitoa lopeta ensimmäiseen kertaan. Ikäihmisille on soitettava ja heistä on huolehdittava niin kauan kuin nykyinen kriisi kestää.

– Ei riitä, että soittaa kerran hyvällä omalla tunnolla ja tarjoaa apua. Tilanne voi jatkua useita viikkoja, joten yhteydenpidon on jatkuttava koko poikkeustilanteen ajan, hän sanoo.

Monet vapaaehtoisjärjestöt ja tavalliset kansalaiset ovat organisoineet erilaisia tapoja auttaa ikäihmisiä. Vapaaehtoisten rooli on merkittävä jo yksistään siksi, että ikäihmisten saavat kauppa-asiansa hoidettua.

Sosiaalisessa mediassa on kerrottu myös niistä esimerkeistä, joissa kerrostalon alakerran ilmoitustaululle on jätetty nimi ja puhelinnumero. Apua saa, kun soittaa.

Lahden mukaan tämä ei välttämättä ole oikea tapa auttaa, koska ikäihmisen kynnys soittamiseen ja avun pyytämiseen on korkea. Siksi on parempi soittaa itse suoraan ja tarjota apua suoraan.

Älä hauku ja soimaa kuritonta

Monet kantavat myös huolta siitä, pysyvätkö yli 70-vuotiaan kotosalla, kuten hallitus on heitä ohjeistanut. Monet ovat olleet myös ärsyyntyneitä siitä, että viestiä ei ole otettu riittävän vakavasti.

Jos ikäihminen ei halua ohjeita totella, Lahden mukaan haukkuminen ja asiasta soimaaminen ei tilanteen korjaamista edistä.

– Ei se kauheasti auta, jos ikäihmistä haukutaan sen vuoksi, että hän on liikkunut ulkona. Ikäihmisetkin ovat itsenäisiä ihmisiä ja usein ulkona liikkumiselle on jokin selitys.

Lahden mukaan rakentavampi tapa on kysyä suoraan ikäihmiseltä itseltään, miksi hän kokee jonkin menonsa niin tärkeäksi, että hänen on mentävä jonnekin valtion ohjeistuksesta huolimatta.

– Ikäihmiseltä voi kysyä suoraan näkeekö hän itse vaaratilannetta, jos lähtee sellaiseen paikkaan, minne nyt ei saisi mennä. Nuoremman sukulaisen ei pidä hirveästi päivitellä ikäihmisen käytöstä, vaikka itse olisi ahdistunut tilanteesta.

Pidä päivärytmistä kiinni

Pirkko Lahti suosittelee, että kuka tahansa voi laatia itselleen päiväjärjestyksen, jossa on aikaa hyödylliselle tekemiselle ja levolle.

– Meillä on paljon näyttöä siitä, että jos ihmisellä on edes karkea aikataulu sille, mitä päivällä pitää tehdä, sekin hoitaa mieltä. Ihmiset käyvät kierroksilla, jos ei ole kokemusta siitä, että kaikki asiat on hoidettu.

Lahti myös muistuttaa, että ulkoilu puistoissa tai lähimetsässä ei ole kielletty, joten itseään voi hoitaa ulkoilemalla päivittäin.

Pirkko Lahden mukaan ihmisten jaksamisen kannalta on tärkeää, että tietoja annetaan säännöllisesti ja kerrotaan konkreettisesti, miten esimerkiksi ihmisten käyttäytyminen on vaikuttanut muiden ihmisten terveyteen.

– Meille annettu ensimmäinen takaraja on pääsäinen, mutta jos tämä tilanne pitkittyy, tarvitaan uusia väliaikatauluja, mihin asti poikkeustilanteet jatkuvat. Väliaikatietojen lisäksi on tärkeää, että viranomaiset kiittävät ihmisiä siitä, että he ovat selvinneet näissä oloissa hyvin.

Juttele muustakin kuin koronasta

Vanhustyön keskusliiton Anni Lausvaara muistuttaa, että aikataulutetusta soittelulistasta on syytä tehdä riittävän väljä, ettei yhteydenpidosta tule itselle liian raskasta. Soitoille on syytä varata kiireetöntä aikaa.

Liitto on laatinut erityisesti nuorempia ihmisiä varten ohjeita ja vinkkejä, mistä eri asioista ikäihmisen kanssa voi jutella.

– Yksi vaihtoehto on soittaa vaikkapa lapsuusvuosien ystävälle, josta ei ole kuullut pitkiin aikoihin mitään. Sellaisessa puhelussa jutun aiheita varmasti riittää, hän naurahtaa.

Tärkeä ohje on sekin, että ikäihmisen kanssa puhutaan muistakin asioista kuin pelkästään koronasta ja sen aiheuttamista ongelmista.

– On hyvä kuunnella myös sitä, mikä huolestuttaa, mutta tilaa voi antaa muillekin asioille, mitä sillä hetkellä on mielessä.

Asiantuntijoiden mukaan oman jaksamisen vuoksi liiallista uutisten seuraamista kannattaa välttää.

– Uutisia voi annostella, jotta tietoja jaksaa ottaa vastaan vielä toukokuussakin. Kaiken a ja o se, että tavallinen arki jatkuu ja tämä draama kulkee siinä sivussa, Pirkko Lahti sanoo.

Peruttujen tapaamisten tilalle tulivat puhelinystävät

Vanhustyön keskusliitto on perunut sovitut tapahtumat eri puolella Suomea koronavirusepidemian vuoksi.

Nyt yhteyttä pidetään puhelimitse järjestön omin ja vapaaehtoisvoimin. Keskusliitosta on soitettu nyt 150:lle yli 70-vuotiaalle ihmiselle ja kysellyt heidän kuulumisiaan ja tunnelmia poikkeustilanteen keskellä.

Yleistunnelma Lausvaaran mukaan on rauhallinen, sillä moni on elämänsä aikana nähnyt kulkutautien tulevan ja menevän.

– He luottavat, että tämäkin tilanne menee aikanaan ohitse. Sitten on jonkin verran huolestuneita ikäihmisiä, joille on perusteltu tarkemmin, miksi nyt pitää olla kotona. Hekin ymmärtävät tilanteen, kun varmistuvat, että heidän ateriansa turvataan, päivittäiset elintarvikkeet saadaan kotiin ja lääkkeitä ei tarvitse hamstrata.

Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä

Gerontologian professori Marja Jylhän mukaan juuri nyt käsissä on nyt tilanne, jossa mitataan sitä, millä tavalla yhteiskunta selviää näin poikkeuksellisista oloista, jolloin viranomaistoiminnan rinnalle tarvitaan todella paljon läheisten, naapureiden ja vapaaehtoisjärjestöjen apua.

Jyhlä korostaa Lahden tavoin, että ikäihmisistä on huolehdittava myös ensimmäisten yhteydenottojen jälkeenkin. Poikkeuksellinen tilanne jatkuu vielä viikkoja, jopa kuukausia.

– Me kaikki olemme samassa veneessä ja me tarvitsemme nyt kärsivällisyyttä niin omassa elämässä kuin muiden ihmisten tukemisessa, hän sanoo.

Kaikki ikäihmiset eivät suinkaan ole ottaneet politiikkojen käskyä sellaisenaan. Tämä on herättänyt paitsi huolta mutta myös ärtymystä.

Jotkut epäilevät jopa sitä, että nyt vallattomien senioreiden vuoksiko Suomeen lätkäistään vielä ulkonaliikkumiskielto.

– Ymmärrän hyvin, että monet ikäihmiset ovat harmissaan ja perusterveet yli 70-vuotiaat ovat olleet jopa loukkaantuneita, että heille on tullut näin vahva kehotus välttää sosiaalista kanssakäymistä. Syyllistäminen ei kuitenkaan ole oikea tapa kertoa tästä asiasta, Jylhä sanoo.

Ikäihmisten kurittomiin asenteisiin vaikuttaa Jylhän mielestä sekin, että hallituksen tiedottaminen asiasta ei ole mennyt aivan nappiin.

– Tiedottamisessa on korostettu sitä, että järeillä toimilla halutaan suojella nimenomaan ikäihmisiä, mutta se ei ehkä ole ihan onnistunut linja. On unohdettu se, että sosiaalisen etäisyyden pitäminen suojaa myös nuorempia ihmisiä, ei vain ikäihmisiä.

Ymmärryksestä huolimatta gerontologian professori vetoaa, että terveeksi itsensä tuntevat ikäihmiset noudattaisivat ohjeita, sillä biologinen vanheneminen heikentää elimistön kykyä selvitä koronavirustartunnan kaltaisista rasituksista, vaikka arkielämää haittaavia sairauksia ei olisikaan.

– Itse olen päättänyt ajatella siten, että vaikka olisin tietäväni itse paremmin, hallituksella on ollut käytettävissään paras mahdollinen tieto määräyksiä antaessaan. Niitä säädöksiä on noudatettava, koska silloin toimii sekä oman että muiden terveyden kannalta hyvin, 68-vuotias Jylhä sanoo.