Puheenaihe: Korona on lisännyt mielenterveysongelmia ja alkoholinkäyttöä

Koronaviruspandemia, sen vuoksi asetetut rajoitukset, eristäytyminen, kontaktien katkeaminen läheisiin ja harrastusryhmien sulkemisen vuoksi myös muiden sosiaalisten kontaktien supistuminen ovat lisänneet ihmisten masennusta ja ahdistusta myös Kainuussa. Lähetteet psykoterapiaan ovat lisääntyneet kevään aikana selvästi.

Myös alkoholiongelmat on lisääntynyt sekä niillä, joilla on ollut ongelmia ennestään että niillä, jotka ovat olleet eristyksissä. Harrastuspiirien katoaminen on johtanut myös siihen, että kun muuta tekemistä ei ole ollut, on turvauduttu pulloon.

Oman lisänsä tilanteeseen on tuonut etätyö. Jo kaksi aikuista etätöissä ja vaikkapa kaksi kouluikäistä etäkoulussa ovat kiristäneet pinnaa. Päälle on vielä kaatunut entistä enemmän kotitöitä, kun koulu- ja työpaikkaruokailu ovat jääneet pois. Se on puolestaan ollut omiaan lisäämään perheen sisäisiä ongelmia ja perheväkivaltaa.

Äärimmillään ahdistus on johtanut itsetuhoisiin ajatuksiin – niistä tosin saadaan tilastotietoa vasta vuoden puolentoista päästä.

