Puheenaihe: Lämmin syksy väistyy tulevan talven tieltä, joko uusi vuodenaika saa tulla?

Kainuussa on saatu nauttia ennätyksellisen lämpimästä syksystä. Tilastojen mukaan syys-lokakuussa keskilämpötila on ollut 2,5 astetta keskimääräistä korkeampi. Nyt säätyyppi on muuttumassa ja talvi puskee hiljalleen tulemaan. Lunta on satanut jo Kainuunkin korkeudella.

Lämmin syksy on antanut mahdollisuuden jatkaa kesäisiä harrastuksia ja tuonut luontoon uusia vieraita. Seuraava vuodenaika on kuitenkin tulossa, miten varaudumme lähestyvään talveen?

Muuttolinnut ovat jo ratkaisunsa tehneet tulevaa enteillen. Halla hanhen siiven alla, talvi joutsenen takana, kertoo jo vanha sanonta.