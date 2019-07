Puheenjohtajakisan väliin jättävä Lintilä vaatii kannatuskuopassa rypevältä keskustalta jalkatyötä - puolue ei ole lähdössä hallituksesta mihinkään

Valtiovarainministeri Mika Lintilä ei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta. Puheenjohtajakisassa ovat tällä hetkellä ehdolla vain elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen .

Lintilä kertoi päätöksestään jättää kisa väliin MTV:n haastattelussa perjantaina. Lintilän mukaan tulevalla puheenjohtajalla on täysi työ saada keskustan kannatus nousuun, vaikka vastuu on toki muillakin.

Valtiovarainministerin raskas salkku voi kiinnostaa uutta puheenjohtajaa, eikä siinä tapauksessa nykyinen ministeri Lintilä asettuisi esteeksi.

– Se on uuden puheenjohtajan ratkaisu. Hänestä tulee automaattisesti ministeriryhmän vetäjä. Puheenjohtaja päättää, minkä salkun hän ottaa vai ottaako salkkua lainkaan. Jo pelkkä puheenjohtajan tehtävä on haastava, kun kannatus alkaa 11 prosentilla, Lintilä toteaa Lännen Medialle.

Hallitusohjelman vienti kentälle on epäonnistunut

Keskustalla on erikoinen ongelma. Hallitusohjelmaa voi pitää yhtenä keskustalaisimmista koskaan, mutta puolueen kannatus on jatkanut vaalien jälkeen sukellustaan.

– Emme ole saaneet jalkautettua hallitusohjelmaa, kuinka keskustalainen se on, Lintilä sanoo.

Monet keskustalaiset olivat huolissaan, kuinka yrittäjyyden käy.

– Paransimme yrittäjyyden edellytyksiä, valtiovarainministeri toteaa.

Aktiivimallin leikkuri lähtee pois

Hallituksen alkutaipaletta on ravistellut riitely julkisuudessa, mutta Lintilä kuittaa yhteenoton esimerkiksi aktiivimallista merkitykseltään mitättömäksi.

– Meillä on hallituksessa viisi eri puoluetta, joita yhdistää hallitusohjelma. Siinä on hyvin selkeä kirjaus. Aktiivimallin leikkurista luovutaan kun korvaava vastaava keino on päätetty. Korvaava keino on parhaillaan työministeriön valmistelussa.

Muutos aktiivimalliin on tulossa muutoksen valmistelun aikataulusyistä aikaisintaan ensi vuoden alussa.

"Ei tässä mihinkään olla lähdössä"

Lintilä vakuuttaa, ettei puolueen sukeltanut kannatus ole saanut keskustalaisia pohtimaan hallitusyhteistyön hylkäämistä.

– Vasta on hallituksessa aloitettu. Ei tässä mihinkään olla lähdössä eikä riitojakaan niin ole. Turha kysymys, kuittaa Lintilä.

Hallituksessa keskustaa pitää muun muassa sote-uudistuksen maakuntahallinto, joka on keskustan pitkäaikainen tavoite.

Kyselyjä paljon, myös "vakavasti otettavilta"

Lintilä kertoo, että kyselyitä puheenjohtajakisaan lähdöstä alkoi tulla varsinkin juhannuksen jälkeen, myös hänen sanojensa mukaan "vakavasti otettavilta" henkilöiltä.

Lintilä päätti jättää puheenjohtajakampanjan väliin siksi, että elokuun kenttäkiertueen aikaan valtiovarainministerin on johdettava ensi vuoden budjetin valmistelu.

– Yhteensovittaminen on mahdotonta. Olisi ollut huono signaali kentälle sanoa, etten tule nyt kiertueelle. Yhtä lailla huono signaali olisi ollut, jos budjetin valmistelu jäisi virkamiehille.

Lintilän mukaan keskusta kaipaa puheenjohtajakandidaateilta räväkkää kiertuetta, jotta puolueen sanoma ja hallitusohjelma saadaan jalkautettua kentälle. Hän uskoo puheenjohtajakisan tuovan eloa puolueeseen.