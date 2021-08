Puheenvuoro: Joustavat työntekemiset tavat ovat elinehto työnantajille

Työelämän murros ja kompleksisuus koskettaa kaikkia toimialoja. Organisaation kyvykkyys vastata murrokseen ja kilpailuun osaajista jakaa työnantajat häviäjiin ja voittajiin. Elinikäinen oppiminen koskettaa niin yksilöä kuin työnantajaakin. Monipaikkaisuus jos jokin vaatii uuden oppimista.

Mediaa ja eri tahojen kommentteja seuratessa saa helposti sen käsityksen, että etätyö ja monipaikkainen työ on helposti toteutettavissa, joilla käännetään muuttotappiollisten alueiden asukasmäärä ja elinvoima nousuun.

Toimivan ja aidosti monipaikkaisen työn järjestämisessä on omat haasteensa eikä sen toteuttamisen ole oikoreittejä. Pitkäjänteisellä työllä ja kehittämisellä siitä tulee työnantajan valttikortti, jonka mahdollisuudet ja vaikutukset ovat lähes rajattomat.

Uskon, että alueella kannattaa yhdessä vastata työelämän murrokseen ja erityisesti kehittää yhteistyössä työntekemisen tapojen ja -mahdollisuuksien laajentamista. Harvalla organisaatiolla on resurssia ja osaamista tehdä tätä kehitystyötä yksin.

Monipaikkainen työ ja etätyö eivät ole sama asia

Monipaikkainen työ ja etätyö eivät ole sama asia ja on syytä huomioida, että ne eroavat toisistaan.

Voidaan sanoa, että monipaikkaisessa työyhteisössä työntekijän työntekemispaikka on määritelty työntekijälähtöisesti, kun etätyössä työntekemispaikka on määritelty organisaation mukaan ja työtä voi ajoittain tehdä muualta kuin varsinaiselta työntekemispaikalta. Monipaikkainen työ on organisaation pysyvä toimintatapa, jossa työntekijät ovat pysyvästi muualla kuin yhdessä toimipaikassa.

Lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että iso osa työstä ja työtehtävistä on paikkaan sidottuja, mutta paikkariippumaton työ lisääntyy koko ajan. Ilman monipaikkaisuuden lisäämistä ja etätyötä monella työnantajalla on suuri vaara jäädä ilman osaavaa henkilöstöä.

Koronan myötä jokainen organisaatio joutui miettimään toiminta- ja työskentelytapojaan uudesta näkökulmasta. Useassa paikassa otettiin ensi askeleet etätyöhön, kun taas jotkut organisaatiot siirsivät koko toimintansa toteutettavaksi etänä.

Tärkeä kysymys on se, että miten monipaikkaisuus ja etätyö saadaan juurrutettua pysyväksi toiminnaksi? Koronan vuoksi etätyölle on saatu hyvä lähtölaukaus, mutta työtä ja kehittämistä riittää.

Monipaikkaisuus vaatii organisaatiolta kokonaan uudenlaista lähestymistapaa asioihin. Monipaikkaisuus ja jatkuva etätyö vaatii organisaatiolta kärsivällisyyttä ja kehittämismyönteisyyttä.

Työyhteisön kannattaa haastaa itseään uusiin vuorovaikutusta lisääviin toimintatapoihin. Liian usein törmää siihen, että jokin asia, esimerkiksi kokous, tai toimintatapa siirretään virtuaaliseksi toteutettavaksi vanhalla tavalla, eikä toteuttamista lähdetä miettimään kokonaan uudelta pohjalta.

Ei mahdollista ilman luottamusta

Etätyö ja monipaikkaisuus haastavat organisaation vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen. Vuorovaikutuksen ja luottamuksen merkitys on suuressa roolissa, kun tarkastellaan monipaikkaisen työyhteisön toimivuutta ja kehitysmyönteisyyttä. Kaikki kaipaavat palautetta ja varsinkin, kun työn tekeminen yksin ja etänä lisääntyy. Toimiva vuorovaikutus ja palautekäytäntö on halpa tapa lisätä ja parantaa luottamusta.

Ilman luottamusta etätyö eikä monipaikkainen työ ole mahdollista. Etätyö ja monipaikkainen työ on samaa työtä, mitä tehdään toimistollakin.

Jos etätyöhön vaaditaan työntekijöiltä erilaisia selvityksiä tai jälkiraportointeja kuin toimistolla tapahtuvassa työssä, niin silloin ongelma on muualla kuin etätyössä. Se on joko ymmärryksessä tai luottamuksessa, ja silloin kannattaa miettiä ja kehittää näitä asioita, mutta ei kiristää etätyön tekemistä. Etätyö kannattaa nähdä työn rikastuttajana ja työhyvinvoinnin lisääjänä.

Eri tutkimusten mukaan etätyö lisää työntekijöiden työnhyvinvointia ja vahvistaa asiantuntijuutta. Organisaation kannattaa nähdä monipaikkaisuus ja etätyö mahdollistajana, josta on paljon hyötyä myös työnantajalle.

Osaajien rekrytointi on helpompaa, jos työ ei ole kokoaikaisesti paikkasidonnaista. Työpaikalla tilojen käyttö on jouhevampaa ja tilakustannuksista voi syntyä säästöä. Ja luontokin kiittää, kun työpaikalle siirtymisiä tapahtuu vain silloin, kun siihen on todellinen tarve.

Kainuussa on halu ja usko siihen, että etätyö ja monipaikkaisuus kääntää alueen muuttovoiton positiiviseksi ja lisää alueen elinvoimaa.

"Avainasemassa ovat organisaatiot."

On selvä, että pelkät juhlapuheet ja blogikirjoitukset eivät tätä muutosta mahdollista. Avainasemassa ovat organisaatiot.

Joustavia työ- ja toimintatapoja kehittämällä syntyy ratkaisuja niin uusista etätyöntekijöistä Kainuuseen kuin kainuulaisiin yrityksiin etätyöntekijöitä muualta. Muutoksen toteuttamiseen vaaditaan uskallusta, heittäytymistä ja mahdollisuuksien luomista.

Kirjoittaja työskentelee johtajana Kainuun TE-toimistossa