Puheenvuoro: Kohti vähähiilistä rakentamista energiatehokkuuden avulla

Rakentamisessa energiatehokkuudella tarkoitetaan energiatarpeen pienentämistä, jonka seurauksena kasvihuonepäästöt vähenevät, kun energiankulutus laskee. Samalla kustannuksissa syntyy säästöjä. Myös uusiutuvan energian käyttö parantaa energiatehokkuutta.

Uudisrakentamisessa energiatehokkuutta ohjataan rakentamisen lainsäädännöllä, ja EU:n yhteisten säädösten mukaan Suomessa on siirrytty uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen.

Myös korjausrakentamisessa energiatehokkuutta on aina pyrittävä parantamaan, jos se teknisesti on vain mahdollista.

* * *

Suomen rakennuskanta uudistuu noin prosentin vuosivauhdilla, joten energiatehokkuuden parantamisen volyymi on jo olemassa olevissa rakennuksissa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 505 miljoonaa kerrosneliömetriä. Yksittäisten rakennusten määrä on noin 1,5 miljoonaa, ja rakennuskannan arvoksi on arvioitu noin 360 miljardia euroa.

Kun lisäksi tiedetään, että rakennuksissa käytetään yli 40 prosenttia kaikesta energiasta, ja siten sen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on samoin se noin 40 prosenttia, on kiinteistötoimialan ratkaisuilla merkittävä vaikutus niin kansantaloudelle kuin ilmastollekin.

* * *

Energiatehokkuuden edistäminen on osa sekä Suomen että EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa. Suomessa ensisijainen keino energiatehokkuuden parantamiseksi ovat valtion sekä kuntien ja elinkeinoelämän eri sektoreiden väliset energiatehokkuussopimukset, joita on tehty 1990-luvulta lähtien. Energiatehokkuussopimusten ohella tärkeä energiatehokkuustoimi ovat energiatehokkuuskatselmukset, joita tehdään suurissa yrityksissä ja isoissa kiinteistöissä.

Asuinkiinteistöissä energiatehokkuuden parantamiseen hyvänä apuna toimii energiatodistus, joka uusissa rakennuksissa on aina pakollinen. Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa, mutta on hyödynnettävissä muutoinkin.

Niin energiatodistuksessa kuin energiakatselmuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan kustannustehokkaasti parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Energiatehokkuutta voi parantaa meistä jokainen omassa arjessaan. Esimerkiksi säätämällä lämmitystä ja ilmanvaihtoa, tehostamalla lämpimän veden käyttöä, vaihtamalla valaisimiin led-lamput sekä huolehtimalla kodinkoneet ja valot sammuksiin, kun niitä ei kukaan tarvitse. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin kolme miljoonaa asuntoa, joten ei ole merkityksetöntä, miten niissä energiaa kulutetaan.

* * *

Suurempi energiatehokkuuden parantaminen vaatii yleensä investointeja, esimerkiksi rakennuksen lisälämmöneristämisen tai ikkunoiden uusimisen.

Investointien rahoitusmahdollisuuksia on olemassa monenlaisia, vaikka usein pientalojen ja asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeet toteutetaan pankkilainalla. Rahoituksen osalta sekä kaikissa energiatehokkuustoimissa kuntien, pk-yritysten ja kuluttajien apuna toimii alueellinen energianeuvonta, jota Kainuussa järjestää Feasib Consulting.

Niin pienet kuin suuretkin energiatehokkuustoimet näkyvät pienentyneinä energialaskuina, ja siten myös moni energiatehokkuusinvestointi maksaa itsensä takaisin. Lisää tietoa ja neuvoja energiatehokkuudesta on luvassa myös RAVE-hankkeen webinaarissa 9.9.2021 klo 9. Lisätietoja tilaisuudesta löydät Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivuilta .

* * *

Kajaanin ammattikorkeakoulussa vuosi sitten alkaneessa EAKR-rahoitteisessa RAVE- hankkeessa keskitytään rakentamisen vähähiilisiin ratkaisuihin. Aiemmin julkaistuissa artikkeleissa on käsitelty puurakentamista ( KS 21.12.2020) osana vähähiilistä yhteiskuntaa sekä aurinkoenergian mahdollisuuksia ( KS 21.4.2021). Tässä artikkelissa keskitymme energiatehokkuuteen kiinteistö- ja rakennusalalla.

Miia Rönkkö on diplomi-insinööri ja työskentelee projekti-insinöörinä RAVE – Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoululla. Silja Keränen on diplomi-insinööri ja työskentelee projektipäällikkönä samassa hankkeessa.

