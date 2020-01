Puheenvuoro: Trump jatkaa epäonnistunutta politiikkaa sodan keinoilla – Irakin suurin uhrauksin rakennettu valtio uhkaa romahtaa Iranin ja Yhdysvaltojen taistelukenttänä

Irakissa näytti välillä jo paremmalta. Pitkään on taas näyttänyt huonommalta – eikä vähiten siksi, että maasta on tullut alueellisen suurvallan Iranin operointikenttä. Iran hallitsee useita Irakin puolueita ja käyttää surutta asevoimaa maassa, jonka pitäisi näyttää jo aivan toisenlaiselta: vaurastuvalta ja vapaalta.

Yhdysvallat on menettänyt Irakissa yli viisi tuhatta sotilastaan vuoden 2003 jälkeen. Kaikkiaan väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja haavoittunut paljon enemmän.

Sen jälkeen kun presidentti George W. Bush päätti – hieman yllättäen – rankaista Irakia syyskuun 11. päivän 2001 kaksoistorni-iskujen jälkeen, Irakissa on koettu kaikki mahdollinen julmuus: autopommit, itsemurhapommit, asemiesten hyökkäykset, tiedusteluoperaatiot, sotilasoperaatiot, katuprotestien taltuttamiset ja iskut lähetystöihin. Lista on jatkunut, vaikka otsikot uutisissa alkoivat jo pienentyä.

Absurdia kyllä hyödyt on ulosmitannut Yhdysvaltojen ja Irakin vanha vihollinen Iran.

Bushin hallituksen uusliberaalit ja sotahaukat uskoivat 2000-luvun alussa kansanvallan lähetystyöhön. Bush itse puhui vuonna 2001 onnettomaan sanavalintaan sortuen ristiretkestä.

Vuosituhannen vaihteen unelmat demokratian automaattisesti rauhaan ja vaurauteen johtavasta vaikutuksesta on jouduttu katkerasti hautaamaan. Ulkopuolelta on useimmiten mahdotonta rakentaa vakaata valtiota toisen kulttuurin ihmisille, ja itse ilman apua nämä eivät siihen kykene. Jossain kohtaa loppuu sotatoimien rahoittajalta eli demokraattisen maan kansalta kärsivällisyys.

Silloin presidentiksi valitaan esimerkiksi Donald Trump , joka näyttää nyt kokeilevan räväkkää ratkaisumallia Irakin ja Iranin ongelmiin.

Surmattu komentaja operoi Irakissa ja Syyriassa

Iranin toiseksi vahvin mies, sotilaskomentaja Qassim Suleimani surmattiin Bagdadin lentokentällä sotilasiskulla. Suleimani oli Irakissa valvomassa sotilaallista vastausta irakilaisten viimeaikaisiin protesteihin.

Mielenosoittajat Irakissa ovat vaatineet maalleen hallitusta, joka ei olisi minkään ulkopuolisen vallan panttivanki. Erityisesti sotkeutumisesta Irakin asioihin on syytetty Irania. Alueen johtava shiiavaltio on hyödyntänyt Irakin shiiojen vahvistunutta asemaa ja pyrkinyt vaikuttamaan mielialoihin.

Vuoden vaihteessa oli Iranin operaation vuoro, kun ilmeisen masinoidut iranilaismielisten shiiojen protestit moukaroivat Yhdysvaltojen Bagdadin suurlähetystön portteja. Moni kysyi: miksi Iranin ja Yhdysvaltojen välejä selvitetään väkivallalla Irakissa?

Trumpille Iran on tietenkin myös sisäpoliittinen kysymys. Edeltäjä Barack Obama laati yhdessä eurooppalaisten liittolaisten kanssa sopimuksen Iranin kanssa sen ydinohjelmasta. Obaman vaalilupauksiin vuonna 2008 Bushin jälkeen oli kuulunut vetäytyminen Irakista. Trump kokeilee tietenkin toista strategiaa: Iranin ydinsopimuksesta hän irtautui haukkuen sen pataluhaksi. Päättäväisen ohjusiskun hän varmasti puhuu suureksi voitokseen saamattoman edeltäjän perinnön korjaamisessa.

Vetäytyminen Irakista ei edelleenkään ole realismia: se johtaisi valtatyhjiöön ja entistä pahempiin tuhoihin.

Irakin valtionrakennus vaikeuksissa

Yhdysvallat liittolaisineen on käyttänyt vuosikymmeniä demokratian ja rauhan rakentamiseksi Irakiin. Osansa tässä on suomalaisillekin: maamme puolustusvoimilla on kriisinhallintajoukko kouluttajatehtävissä Irakin Erbilissä.

Diktaattori Saddam Husseinin kaatamisen ja vuonna 2006 toteutetun hirttämisen jälkeen hänen Bath-puolueensa komentovallan tilalle tuli uusia ongelmia. Naapurimaa Iranin asema sen kuin vahvistui, kun sunnieliittiin tukeutunut Bagdadin vahva mies oli poissa.

Ulkopuoliset eivät koskaan tuntuneet käsittävän, millainen valtapeli Irakissa on meneillään. Jos joku kaiken ymmärsi, hän ei taatusti ole kyennyt selittämään sitä suurille kansanosille Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Saddamin kaatumisen jälkeen Irakista olisi pitänyt rakentaa yhtenäistä valtiota. Sen sijasta maan poliittinen eliitti keskittyi niin aseellisten kuin taloudellisten voittojen maksimointiin. Kun pääministeriksi valittiin shiia, presidentiksi kurdi ja parlamentin puhemieheksi sunni, maan jakaminen kolmeen lahkoon betonoitui.

Toimivassa valtiossa poliittiseen johtoon pitäisi nousta ideoiden ja saavutusten perusteella, eikä yhden kansanosan edustajana. Irakissa asuu kolmen pääkansanryhmän lisäksi myös pienempiä vähemmistöjä kuten kristittyjä.

Irakin rakentaminen liittovaltiona näyttää johtaneen umpikujaan. Demokratia on myös heikoilla, kun maassa valtaa käyttää uskonnosta oikeutuksen ylivallalleen tekevä Iranin hallitus. Iranin sotilaallisiin liittolaisiin Syyriassa ja Irakissa lukeutuu muiden muassa Vladimir Putinin johtama Venäjä.

Venäjä syrjään Irakin maaperällä?

Yksi salattu viisaus Iranin sotilaskomentajan tappamiseen Irakin maaperällä voi kätkeytyä. Yhdysvallat ei voi ottaa aseellisesti yhteen Iranin kanssa Iranin maaperällä. Siellä Iran on vahva. Kun Iran kuitenkin levittää lonkeronsa Irakiin, missä amerikkalaisilla on väkevät valta-asemansa, siellä sotaa voidaan käydä.

Kaiken lisäksi Syyriassa lihaksiaan pullistelleen Venäjän ei ole yhtä helppo sotkeutua asetelmiin Irakissa, missä Yhdysvallat ja länsimaat ovat toimineet vuosikausia. Venäjällä on Syyriassa Tartusin sotilastukikohtansa, mutta Irakissa vastaavia ei ole.

Irakissa voitaisiin näpäyttää Iranin lisäksi myös Venäjää, jos Trumpin hallinto keksisi nyt sellaista haluta.

Uusi vihollinen on... se kaikkein vanhin

Kun Islamilainen valtio -äärijärjestö (Isis) oli kaikkien yhteinen vihollinen, myös Iran ja Yhdysvallat olivat lyhyen aikaa samalla puolella vaihtelevia rintamalinjoja. Kuten Lähi-idässä tapaa käydä, yhden vihollisen kukistaminen nostaa esiin uusia – tai tässä tapauksessa vanhoja, sillä Iran ja Yhdysvallat ovat olleet vihollisia Teheranin islamilaisesta vallankumouksesta lähtien. Sehän alkoi reilut 40 vuotta sitten amerikkalaismielisen monarkin, shaahi Mohammed Reza Pahlavin syrjäyttämisestä ja tietenkin 444 päivää kestäneestä panttivankikaappauksesta Yhdysvaltojen suurlähetystössä Iranissa.

Irakin kovia kokeneella maaperällä ei ole meneillään ainoastaan sijaissota Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Siellä myös muistutetaan menneistä synneistä pitkässä vastakkainasettelun kierteessä.