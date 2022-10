Puheenvuoro: Työkaluja työhön ja työssä jaksamiseen – valmentavan työkulttuurin rakentaminen

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on pieni suuri korkeakoulu, joka tuo osaajia, osaamista ja kehittämistahtoa toiminta-alueellemme Kainuuseen. Kiristyvässä korkeakoulurahoituksen kentässä meidän on tärkeää pitää huolta suorituskyvystämme sekä tuloksellisuudestamme. Kaiken tämän keskiössä on silloin osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Toukokuussa 2021 tehdyn korona exit-kyselyn yhtenä merkittävimpänä löydöksenä oli etäopetuksen osalta selkeä koulutuksen ja osaamisen tuen tarve etä- ja hybridityön tultua pysyväksi osaksi työnteon tapoja. 2020 KAMKille tehdyssä KARVI-auditoinnissa suurimmaksi kehittämiskohteeksemme asetettiin toimintatapojemme yhtenäistäminen. Tämä, sekä henkilöstömme työssä jaksaminen, on noussut esille myös kahdessa viimeisimmässä henkilöstöllemme tehdyssä työhyvinvointikyselyssä.

Poikkeusolojen myötä vuorovaikutustavat ovat muuttuneet oleellisesti kaikessa kanssakäymisessä. Etämoodiin siirtyminen on vaatinut teknisten välineiden monelta osin vaativaakin haltuunottoa. Myös korona-aikana aloitettu hybridityöskentely on tullut jäädäkseen, joten jatkossa henkilökunta tarvitsee entistä enemmän käytännön työkaluja niin työhön kuin omaan jaksamiseensa.

Työeläkeyhtiöt tukevat työyhteisöjä myöntämällä tukea työhyvinvoinnin tukemiseen. KAMKin työeläkevakuuttajana toimii Keva, joka myöntää vuosittain noin 500 000 euroa työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin omille asiakasyrityksilleen. KAMK sai tällaista työelämän kehittämisrahaa 40 000 euroa (koko hankekoko 80 000 euroa) Coaching-kulttuurin rakentamiseen 1.8.2021-31.7.2023 väliselle ajalle.

Tällä työhyvinvointihankkeella lähdimme hakemaan kaikille meille KAMKilaisille työkaluja omaan ja yhteiseen arkeemme, olipa työrooli opettaja, asiantuntija tai esihenkilö. Hankkeen kantavaksi teemaksi valikoitui coaching eli valmentava ote. KAMKilla jokainen on toistensa työyhteisö ja asioita tehdään yhdessä toista tukien. Yhdessä tekeminen on myös uuden oppimista, toistemme valmentamista parhaimpaan suoritukseen.

Apua ulkopuoliselta osaajalta

Hankkeen osalta nähtiin arvokkaaksi anniksi ulkopuolisen asiantuntijan tuoma osaaminen. Kilpailutuksen voitti oululainen Voima Valmennus Oy, jonka kokemus, toteutussuunnitelma ja kehittämisohjelman sisältö vastasivat juuri tarpeitamme.

Ratkaisukeskeinen viitekehys sekä käytännönläheinen ja konkreettinen toteutustapa motivoi ja sitouttaa koko henkilöstön mukaan yrityksen ja itsensä kehittämiseen.

Mitä coaching sitten on?

Coaching on ajattelua herättelevä prosessi, jossa coach eli valmentaja auttaa valmennettavaansa eli coachattavaansa löytämään oman henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Valmentaja ei anna valmiita vastauksia, vaan hän haastaa valmennettavansa löytämään itse oikean ratkaisun esittämällä kysymyksiä, keskustelemalla, kannustamalla ja oivalluttamalla tekemään asioita uudella tavalla.

Vastuu toiminnan, tekemisen ja ratkaisujen löytämisessä on siis hyvin vahvasti valmennettavalla itsellään.

Valmentamista ei pidä myöskään verrata perinteiseen koulutukseen, jossa on alku ja loppu, vaan se on luova prosessi, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Yrityksen näkökulmasta coachingin hyödyt ovat tuottavuuden kasvu, laadun ja tuloksen parantuminen. Yksilötasolla hyötyjä ovat tehokkuuden, sitoutumisen, motivaation ja työtyytyväisyyden kasvu.

Coachaus ei keskity korjaamaan pelkästään jotain tiettyä epäkohtaa organisaatiossa, vaan sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle; niin johtoon, työntekijöihin kuin erilaisiin tiimeihin. On hyvä muistaa, jos yritys haluaa kasvattaa tuottavuuttaan, siihen tarvitaan kaikkien työntekijöiden panos ja tässä ihmisten potentiaalin hyödyntämisessä coaching on mitä mainioin työkalu.

Polkumme etenee

KAMKin hanke käynnistyi huhtikuussa 2022. Aluksi määriteltiin, että mitä hankkeella pyritään saavuttamaan. Tämän jälkeen mietittiin mitä coaching vaatii johtajalta, johtamisen johtamiselta sekä työntekijältä. Tulevana syksynä henkilöstö pureutuu valmentavaan työotteeseen ja rakentaa pohjaa valmentavan työotteen kulttuurille, jota tulevan vuoden aikana kehitämme lisää yhdessä.

Tunnistamme, että KAMKin voittamisen polku -hanke on vasta alkua coaching-kulttuurin rakentamiselle, ja lupaavasti alkanut matkamme luo uskoa tämän hankkeen onnistumiselle.

Kirjoittajat:

Sanna Huusko, henkilöstöasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Tuija Postari-Kivistö, hallinto- ja talousjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy