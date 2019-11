Puheenvuoro: Työnantajamielikuva toimii rekrytoinnin tukena

Tavoitteena on viestiä, että yritys on houkuttava ja kilpailukykyinen työnantaja.

Kirjoittaja on kauppatieteiden tohtori ja työskentelee yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulussa Master School /YAMK-koulutuksissa.

Väestön ikärakenteen muutos ja taloudelliset olosuhteet ovat aiheuttaneet yhä kovemmin kasvavan kilpailun osaavista ja koulutetuista työntekijöistä. Sen vuoksi tarvitaan strategisia toimenpiteitä, kuten työnantajamielikuvan rakentaminen. Työnantajamielikuvan tavoitteena on viestiä, että yritys on houkuttava ja kilpailukykyinen työnantaja.

Taustalla on ajatus, että hyvä asiakaspalvelu ja hyvä asiakastyytyväisyys ovat mahdollista ainoastaan silloin, kun työtekijöiden motivaatio ja työtyytyväisyys ovat hyviä. Potentiaalisia hakijoita kiinnostaa erityisesti yrityksen maine, yrityksen kannattavuus ja miten yrityksessä huolehditaan sosiaalisesta vastuusta ja yhteiskuntavastuusta.

Työnantajamielikuva ja sen rakentaminen onkin tullut keskeiseksi työkaluksi henkilöstöjohtamisessa ja rekrytoinnissa. Työantajamielikuva koostuu toimista, jotka kohdistuvat nykyisiin ja tuleviin työntekijöihin. Yritysten pitäisikin tiedostaa ja tunnistaa kaikkien henkilöstöön ja yritykseen kohdistuvien päätösten ja toimenpiteiden vaikutukset työnantajamielikuvaan.

Yritykset ovat perinteisesti brändänneet tuotteitaan. Brändi koostuu tekijöistä, sekä aineellisista että aineettomista tekijöistä, joita tyypillisesti symbolisoi tuotemerkki, joka tuo arvoa ja vaikuttavuutta. Kun puhutaan brändistä henkilöstöjohtamisen yhteydessä, kyse on ainutlaatuisesta ja erityisestä työntekijäkokemuksesta. Sen avulla voidaan erottautua kilpailijoista.

Työnantajamielikuva on yhdistelmä, joka koostuu toiminnallisista, taloudellisista ja psykologisista eduista, jota työnantaja tarjoaa työntekijöilleen. Unohtamatta aineettomia kokemuksia, joista yksi tärkeimmistä on työntekokulttuuri. Työnantajamielikuva koostuu yrityksen ominaispiirteiden osista: yrityksen arvoista ja itse yrityksen toiminnasta eli miten yritys toimii. Työnantajamielikuva korostaa näkökulmia työsuhteen tarjoamista eduista ja työympäristöstä. Yritysten tarjoamia työsuhteen etuja ovat palkkaus- ja palkkiojärjestelmät sekä taloudelliset ja rahalliset edut.

Työnantajamielikuvan tarkoitus on viestiä yrityksen arvoista, rakenteista, toimintatavoista ja käytännön toiminnasta niin, että se houkuttaa ja motivoi nykyisiä ja tulevia työntekijöitä. Se on tietoista imagon rakentamista ja sen viestimistä nykyisille ja tuleville työntekijöille. Pelkkä mielikuva ei riitä, vaan itse toiminnan on vastattava mielikuvaa eli yrityksen on lunastettava lupaukset. Yrityksen on myös osattava viestiä, että yritys on haluttu työpaikka ja työnantaja.

Potentiaaliset hakijat etsivät tietoa yrityksestä sekä virallisista että epävirallisista lähteistä. Sosiaalinen media ja omat verkostot ovat tärkeitä tiedonhankintakanavia. Hakijat etsivät tietoa mm. työn luonteesta, yrityksen sijainnista, palkoista, urakehitysmahdollisuuksista, suorituspalkkioista ja työilmapiiristä. Tutkimusten tulokset tukevat väitettä, että mitä enemmän yritys taloudellisesti panostaa työantajamielikuvan rakentamiseen, sitä sitoutuneempi se on lunastamaan lupaukset.

Yritysten täytyy panostaa mielikuvan oikeanlaiseen viestintään. Nykyiset työntekijät ovat parhaita lähettiläitä. Lisäksi rekrytointiyritykset voivat tuoda lisäarvoa rekrytointitilanteissa.

Yritysten kannattaa myös tehdä yhteistyötä alan koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa. Koulutusorganisaatioiden tärkein tehtävähän on kouluttaa osaavaa työvoimaa alueen yrityksille. Aktiivinen suhteiden rakentaminen alan opiskelijoihin jo heidän koulutuksen aikana luo positiivista mielikuvaa yrityksestä ja helpottaa rekrytointia. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa voi olla projektiyhteistyötä toimeksiantojen kautta, alumnitoimintaa, mentorointia, yritysvierailuja, asiantuntijaluentoja ja osallistumista ns. rekrytointitapahtumiin.

Työnantajamielikuva vaikuttaa myös koko alan mielikuvaan ja sitä kautta se voi vaikuttaa alan koulutukseen hakeutumiseen sekä siten osaavan ja koulutetun työvoiman saantiin. Monelle yritykselle se on tänä päivänä jo iso haaste.

Mutta olisiko yksi keino koulutetun ja osaavan työvoiman saantiin tietoinen ja aktiivinen työantajamielikuvan rakentaminen?

Yritysten täytyy panostaa mielikuvan oikeanlaiseen viestintään.

Työntekijät ovat parhaita lähettiläitä.