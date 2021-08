Kotimaa

Puhelimeen tuleva epäselvä koronatulos voi yllättää – "Raja-arvoisia tuloksia positiivisten määrään verrattuna alle prosentti"

Julkaistu: 8.8.2021 klo 18:30

Pieni osa koronatestissä olleista on saanut yllättävän tulosviestin. Viestissä on lukenut positiivisen tai negatiivisen tartunnan sijaan sana "jäljitä". Viesti on tarkoittanut sitä, että koronatartuntaa ei ole voitu varmentaa positiiviseksi tai negatiiviseksi. Epäselvät testitulokset ovat erittäin poikkeuksellisia. Asiantuntijoiden mukaan heikko raja-arvoinen tulos saattaa löytyä esimerkiksi koronan jo sairastaneen näytteestä, sillä äärimmäisen tarkat analyysimenetelmät löytävät viruksen jäänteitä vielä viikkoja sairastamisen jälkeen.