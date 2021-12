Kainuu

Pukki viettää joulunsa kaupunkia kiertäen – "Siellä päin joulupukkia pidetään kuulemma ikään kuin jumalana tai messiaana"

Julkaistu: 23.12.2021 klo 17:00

Millaista on joulupukin työ? Siitä kertoo Timo Pesu, joka on toiminut joulupukkina 18 vuotta. Hänen matkansa varrelle on mahtunut useat joululaulut ja ikkunan takaa moikkailut sekä muutama polvistunut indonesialainen.