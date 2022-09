Puku kertoo kantajastaan, mutta sääntöjä on tehty myös rikottaviksi

Suomessa on vähän yli viisisataa kansallispukua. Kainuussa virallisia pukuja on kuusi. Koilismaan sekä koko Kainuun mallit löytyvät sekä miehille että naisille, lisäksi Hyrynsalmella ja Suomussalmella on omat naisten pukunsa. Puvut ovat usein paikkakuntakohtaisia, mutta myös koko maakunnan…