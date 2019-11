Kotimaa

Punkpappi Nuusa Niskalan tatuoinnit ja anarkistipuheet suututtivat monet: "Kuka saa sanoa, mikä on oikea uskova ja miltä uskon pitää näyttää"

Julkaistu: 30.11.2019 klo 7:01

Nuusa Niskala ei näytä perinteiseltä pastorilta vaan punkbändin laulajalta. Hän on niitä molempia ja on siksi onnistunut pillastuttamaan monet. Hänestä papin ulkonäköä merkittävämpi ongelma on vallankäyttö kirkon sisällä. Hän on kritisoinut myös sitä, että arki ja hengellisyys irrotetaan tosistaan.