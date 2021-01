Puolangalla elokuvakoronatartunta alustavasti brittimuunnos, jolle altistuneet ovat kuvausryhmän jäseniä – Suomussalmella uusi tapaus

Puolangalla ja Hyrynsalmella elokuvatuotantoa tekevässä kuvausryhmässä keskiviikkona todettu koronatartunta on alustavien laboratoriotulosten mukaan viruksen ns. brittivariantti, kertoo Kainuun sote. Positiivinen testitulos löydettiin ulkomaiselta henkilöltä maahantulotestien yhteydessä.

Tartunnanjäljityksen perusteella tällä hetkellä kymmenen henkilöä kuvausryhmästä on asetettu karanteeniin. Virusmuunnoksen takia karanteeniajat ovat vähintään 14 vuorokautta.

Kuvausryhmä on toiminut alkuviikon aikana muun muassa Ukkohallan ja Paljakan alueella, mutta kuvauksia on tehty myös Puolangan keskustassa. Kuvauksia jatketaan tilanteen sallimissa rajoissa ja kuvausryhmät toimivat ja majoittuvat omissa kuplissaan, joten altistumisriski ulkopuolisiin on minimoitu.

Vielä tiistaina kuvausryhmä työskenteli Puolangan keskustassa ja mukana oli jonkin verran avustajia. He eivät kuitenkaan tämänhetkisen tiedon mukaan ole altistuneet, vaan karanteeniin asetetut ovat pormestari Harri Peltolan mukaan kaikki kuvausryhmän jäseniä.

Puolangan kunta kuitenkin vetoaa, että puolankalaiset siirtäisivät nyt kaikki ei-välttämättömät kokoontumiset tuonnemmaksi.

Mitään uusia rajoitustoimia kunta ei määrää vaan harkitsemaan tarkoin omaa liikkumistaan ja rajoittamaan tarpeettomia lähikontakteja. Tulee pitää kahden metrin turvavälit, huolehtia käsihygieniasta ja käyttää kasvomaskeja.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan HUS-laboratorion alustavien tulosten mukaan viruskanta on tunnistettu ns. brittimuunnokseksi, joka on herkemmin leviävä kuin viruksen yleisemmät kannat.

– Lähipäivät näyttävät mihin altistumiset johtavat, Koukkari sanoo.

Pandemiapäällikkö korostaa, että ohjeita noudattamalla tartuntoja voidaan vähentää merkittävästi.

– Maahantulotestausta ja omaehtoisia karanteeniaikoja tulee noudattaa, huolehtia vähintään kahden metrin turvaväleistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä. Ihmisten kokoontuminen yhteen lisää tartuntariskiä, joten kaikki ei-välttämätön on syytä siirtää tuonnemmaksi.

Puolangan tartunnan saanut oli testattu maahantulohetkellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstaina THL:n tiedotustilaisuudessa, että Suomeen tulee ulkomailta nyt enemmän koronavirustapauksia kuin aiemmin syksyn aikana.

Samoojan viruskanta ei todennäköisesti ole muuntunut

Kajaanilaisen Samoojan kuntoutuskodin tartuntaryppääseen liittyen on todettu yksi tartunta keskiviikkona jo karanteenissa olleella perheenjäsenellä. Kyseessä on 24:s tapaukseen liittyvä sairastuminen. Alustavien laboratoriotulosten mukaan virusnäytteistä ei ole löytynyt muunnoksia, jotka viittaisivat herkemmin leviävään brittivarianttiin.

Torstaina Ylä-Kainuussa on paljastunut yksi uusi koronatapaus, kun Suomussalmella matkailleen henkilön testitulos oli positiivinen. Tapaus ei liity elokuvaryhmän tai Kajaanin Samojan kuntoutuskodin tautiryppäisiin.

Kainuu edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa

Suomessa on raportoitu noin 400 uutta koronavirustartuntaa. Kainuussa on voimassa epidemian kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset. Kainuun lisäksi kiihtymisvaiheessa on 10 muutakin aluetta ja leviämisvaiheessa viisi sairaanhoitopiiriä.

Kainuussa yleisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten järjestäminen on rajoitettu enintään 20 henkilöön, mikäli järjestelyillä voidaan taata osallistujien terveysturvallisuus.

Yleinen kasvomaskisuositus yli 12-vuotiaille on voimassa kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Yleinen etätyösuositus on voimassa. Hoito- ja hoivalaitosvierailuja suositellaan rajoitettavaksi vain välttämättömiin ja suojaamaan siten riskiryhmään kuuluvia.

Kunnat voivat rajoittaa toimintojaan ja antaa tarkentavia ohjeita muun muassa opetuksen järjestelyissä.

Edit: Juttua muokattu ja päivitetty kello 11, 13.30 ja 16.30.