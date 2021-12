Puolangan pormestarin Harri Peltolan mukaan puolankalaiset ovat hakeutuneet niin aktiivisesti koronarokotuksiin, että rokotteet loppuivat keskiviikon rokotuspäivänä.

Terveystalo pahoittelee, ettei koronarokotteita riittänyt kaikille halukkaille. Se tiedottaa, että ylimääräinen rokotuspäivä järjestetään tiistaina 21. joulukuuta kello 8–16.

"Positiivinen puoli on se, että ihmiset ottavat rokotteita."

Rokotukselle tulijoita ohjeistetaan ottamaan aulasta vuoronumero neuvontaan, josta annetaan aika koronarokotukseen samalle päivälle.

– On ymmärrettävää, että kun koronatartuntoja oli paljon, ihmiset lähtivät innokkaasti hakemaan rokotteita. Eihän siihen ehditty varautua. Positiivinen puoli on se, että ihmiset ottavat rokotteita, Peltola sanoo.

– Olisi hirveän hyvä, että he, joilla ei ensimmäistä tai toista rokotetta ole, kävisivät sen ottamassa. Osa on saanut jo kolmannenkin rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n rokotusrekisterin mukaan Puolangan yli 12 vuotiaista 87,4 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, toisen 83,7 ja kolmannen 14,3.

Puolangan viikonlopun koronatilanteesta saadaan lisää tietoa alkuviikosta.

– Tartuntaketju alkoi Puolankajärven koululta, ja yksittäisiä tartuntoja on löytynyt muutaman päivän ajan. Pienten lapsien vanhemmat jäävät heitä hoitamaan ja se vaikuttaa eniten, vaikkakin hetkellisesti. Kymmenen päivän karanteenin ajan on hankalampaa terveyspalveluiden, kunnan ja yksityisten työpaikoilla, kun ihmisiä puuttuu töistä, Peltola kertoo.

Perjantaihin mennessä on Puolangalla aiempaan tartuntaketjuun liittyen löytynyt yhteensä 12 koronatartuntaa. Tartunnanjäljitys on pääosin tehty.

"Keskiviikon valtuuston kokous järjestetään isommassa tilassa Puolankajärven koulun auditoriossa."

Enimmilään noin 200 henkilöä määrättiin karanteeniin.

Keskiviikkona pidettävän Puolangan kunnanvaltuuston kokouksen osalta on varauduttu koronatilanteen muutoksiin.

– Keskiviikon valtuuston kokous järjestetään isommassa tilassa Puolankajärven koulun auditoriossa. Sali on korkea ja suuri ja valtuutettuja 21, joten istumme harvassa. Kokouksessa on maskisuositus.

Jos tilanne huononee alkuviikolla, valtuuston puheenjohtaja muuttaa kokouksen Teamsissa etänä pidettäväksi, Peltola kertoo.

Puolangan kunnan tiedotteessa muistutetaan, että uusien tartuntojen mahdollisuus on vielä olemassa. Mikäli henkilöllä on koronavirustartuntaan sopivia oireita, on sairastettava kotona ja oltava yhteydessä terveyskeskukseen.

Maskin käyttö tilanteissa, joissa ei lähikontaktia voi välttää, on suositeltavaa.

Vakavien oireiden kuten korkean kuumeen, hengitysvaikeuden tai yleistilan heikkenemisen ilmetessä on oltava yhteydessä päivystykseen tai soitettava apua puhelinnumerosta 112.