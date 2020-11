Puolangalla on todettu nyt kaksi koronatartuntaa – jatkotartuntojen riski on korkea

Ensimmäinen Puolangalla sairastunut henkilö on viettänyt aikaa myös Ukkohallan keilahallissa lauantaina ja aikaisemmin viikolla useissa ravintoloissa Oulussa.

Puolangalla on todettu nyt kaksi koronatartuntaa. Karanteeniin on asetettu noin 30 henkilöä.

Jatkotartuntojen riskiä pidetään verrattain korkeana. Tartunnan jäljitys on parhaillaan käynnissä.

Puolangalla ensimmäinen sairastunut henkilö on todennäköisesti ollut tartuttava 16. marraskuuta alkaen eli lähes viikon ajan.

Tänä aikana henkilö on liikkunut vapaa-aikanaan useissa ravintoloissa Oulussa keskiviikkona ja torstaina sekä Ukkohallan keilahallissa lauantaina kello 16–18. Tartunnan lähde ei ole tiedossa.

Toinen samaan seurueeseen liittyvä viikonloppuna sairastunut henkilö on viettänyt aikaa Puolangalla Pub Musta Kissassa perjantaina kello 22–01.

Puolangalla koronatartunnan saanut asioi Pub Mustassa Kissassa perjantaina 20. marraskuuta kello 18–01 välisenä aikana, minkä seurauksena noin 30 henkilöä altistui koronavirukselle.

Joukkoaltistuminen aiheuttaa jonkin verran muutoksia Puolangan kunnan palveluissa.

Kunnan työntekijöille on annettu etätyökehotus. Kunnanvirasto on auki, mutta asiointi tulee sopia etukäteen puhelimitse mikäli mahdollista.

Kansalaisopiston kurssit on peruttu tältä päivältä ja liikuntasali on suljettu.

Puolangan kunta suosittelee, että tällä viikolla kunnan alueella ei järjestetä sisätiloissa kokoontumisia lainkaan ja kokoontumiset siirretään toteutettavaksi sähköisesti tai myöhempänä ajankohtana. Kunnan kokoontumistilat on suljettu. Ulkona voi toki tavata turvavälit huomioiden.

Puolankajärven koululla ja Puolangan lukiossa opetus jatkuu poikkeusjärjestelyin. Ruokailut ja välitunnit on porrastettu sekä luokkia on jaettua pienempiin ryhmiin. Kasvomaskit on jaettu 9.-luokkalaisille, lukiolaisille ja henkilökunnalle.

Kirjastossa voi asioida omatoimisesti, mutta asiakkaita kehotetaan käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan turvavälejä. Turhaa oleskelua kirjaston tiloissa tulee välttää ja samalla kannustetaan asioimaan ripeästi.

Kiinteistöhuolto tekee asiakaskäynnit suojautuen. Asiakkaan tulee olla eri tilassa silloin, kun kiinteistöhuolto on asiakaskäynnillä.

Kainuun liikunnan Kunnossa EKOina -kiertue on peruttu tiistailta 24.11. Työkeskus Vihlakka on myös suljettuna. Hoivakodeissa ja vuodeosastolla ei oteta vierailijoita vastaan maanantaina 23. marraskuuta. Jatkosta tiedotetaan myöhemmin.

Puolangan kunta muistuttaa, että nyt on erityisen tärkeää huomioida jo aiemmin annetut ohjeet turvaväleistä ja käsien pesusta, maskisuositus on myös voimassa.

Maskeja on jaossa tiistaina 24.11. kello 10- 12 torilla Pohjanportin lavalla. Puolangan kunta tiedottaa asiasta seuraavan kerran maanantaina 23.11. klo 18.

Puolangan kunnan lisäksi koronaseurannassa ovat mukana Terveystalo ja Kainuun sairaanhoitopiiri.