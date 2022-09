Puolangalla yksi valitsijayhdistys, jolla on 15 ehdokasta – kaikki tulevat valituksi kirkkovaltuustoon

Puolangan seurakunta on saanut seurakuntavaaleihin yhden valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen nimi on Yhdessä kotiseurakunnan parhaaksi ja sillä on viisitoista ehdokasta. Puolangan kirkkovaltuustossa on viisitoista paikkaa.

Kaikki tulevat valituksi kirkkovaltuustoon ilman…