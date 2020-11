Puolangan korona-altistuminen toi ensimmäisen tartunnan myös Suomussalmelle

Puolangan viime viikonlopun koronaviruksen joukkoaltistumisesta on varmistunut kaksi uutta tartuntaa, joista toinen Puolangalla ja toinen Suomussalmella.

Puolangan tartunta on todettu jo karanteenissa olevalla henkilöllä. Kainuun soten mukaan tartunnat liittyvät Oulun Stora Enson työmaahan.

Sote muistuttaa, että Oulun tartunnat liittyvät työmaaruokailuihin ja kimppakyyteihin, jotka osaltaan kertovat tämän hetken tartuntariskeistä. Perhepiirin jälkeen työympäristö muodostaa toiseksi suurimman tartuntariskin.

Kolmas uusi tartunta on löytynyt Vuokatin urheilukuplasta, jossa jo karanteenissa olevalla urheilijalla on todettu koronavirus.

Kainuu on edelleen epidemian perustasolla, muistuttaa Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari . Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 15,3/100 000 asukasta kohti ja positiivisten testien osuus 0,5 prosenttia kahden viikon aikana. Testejä on otettu viime viikolla 883, joista pikatestejä 276. Koronapotilaita ei ole sairaalahoidossa.

– Tartunnanjäljitys, tiedotus ja nopea toiminta yhteistyössä kuntien kanssa ovat osoittautuneet toimiviksi. Tästä lämmin kiitos kainuulaisille toimijoille, Koukkari kiittelee soten tiedotteessa.

Sen sijaan Oulu ja koko Pohjois-Pohjanmaa ovat siirtyneet koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa. Alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia, jotka tulevat voimaan torstaina.

Puolangalla todettiin viime viikonloppuna joukkoaltistuminen koronalle, josta löytyi kaksi koronavirukseen sairastunutta henkilöä ja nyt kolmas.

Uusia altistumisia paikkakunnalla ei ole syntynyt.

Karanteeniin on Puolangalla asetettu noin 30 henkilöä. Jatkotartuntojen riski on edelleen olemassa.

Kunnanvirasto on auki, mutta asiointi on sovittava etukäteen puhelimitse mikäli mahdollista.

Kansalaisopiston kurssit on peruttu marraskuun loppuun saakka lukuun ottamatta musiikin yksilötunteja. Liikuntasali on suljettu 30.11. saakka. Myös monitoimitalo ja työkeskus Vihlakka ovat kiinni.

Puolangan kunta suosittelee, että tällä viikolla kunnan alueella ei järjestetä sisätiloissa kokoontumisia lainkaan ja kokoontumiset siirretään toteutettavaksi sähköisesti tai myöhempänä ajankohtana. Kunnan kokoontumistilat on suljettu. Ulkona voi toki tavata turvavälit huomioiden.

Kunta muistuttaa kaikkia työnantajia ohjeistamaan henkilökuntaansa maskisuosituksesta ja yleisistä hygieniaohjeista. Muilta paikkakunnilta Puolangalle sekä Puolangalta muualla töissä kulkevia kannustetaan etätöihin mikäli se on mahdollista.

Hoivakodeissa vierailu ei ole mahdollista normaaliolojen tapaan. Vierailijan on oltava etukäteen yhteydessä hoivakotiin ja noudatettava heidän ohjeitaan.

Puolankajärven koululla ja Puolangan lukiossa opetus jatkuu alkuviikon rajoituksia noudattaen. Ruokailut ja välitunnit on porrastettu sekä luokkia on jaettua pienempiin ryhmiin. Oppilaat ja henkilökunta ovat tervetulleita koululle terveinä.

Kirjastossa voi asioida omatoimisesti, mutta asiakkaita kehotetaan käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan turvavälejä.

Kiinteistöhuolto tekee asiakaskäynnit suojautuen. Asiakkaan tulee olla eri tilassa silloin, kun kiinteistöhuolto on asiakaskäynnillä.

– Tällä hetkellä on erityisen tärkeää huomioida jo aiemmin annetut ohjeet turvaväleistä ja käsien pesusta.

Maskisuositus on voimassa Puolangalla. Kainuussa perustason maskisuositus on voimassa 8.12. saakka. Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari muistuttaa joulun alla perhejuhlien tartuntariskeistä.

– Yleistilanteen pahentuessa on Kainuussakin syytä pohtia sitä, miten matkustetaan tai perhejuhlia tänä vuonna turvallisesti vietetään. Samalla pidetään mielessä, että ehkäisevät toimet ovat myös paras keino tukea elinkeinoelämää ja mahdollisimman normaalia arkea.

Maskijako aiemmin ilmoitetuilla perusteilla järjestetään seuraavana kerran torstaina 26.11. kello 10–12 Pohjanportin lavalla.

Edit: päivitetty kello 10.45 soten tiedoilla.