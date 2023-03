Puolangan K-Market Paprikan kauppiaiksi Aki Korhonen ja Annukka Österlund

Aki Korhonen ja Annukka Österlund aloittavat Puolangan K-Market Paprikan kauppiaina 2.5.2023. Heidän toinen kauppansa on K-Market Hyrynsalmi.

Nykyiset kauppiaat Raimo ja Riitta Holappa laskevat, että kesätyöt mukaan luettuna molemmille on tullut työuraa jo viitisenkymmentä vuotta.

– Aina on tykätty työnteosta ja kauppiuus on ollut meille mahtavaa aikaa, he tuumaavat K-ryhmän tiedotteessa.

Puolangalla he ovat toimineet kauppiaina vuodesta 2000 alkaen ensin Spar-kauppiaina ja sitten 2007 lähtien K-Market-kauppiaana. Raimo Holappa on toiminut myös luottamuskauppiastehtävissä.

– Haikealtahan tämä päätös tuntuu tässä vaiheessa, mutta tämä hetki jäädä pois kauppiastyöstä tuntuu juuri nyt parhaalta. Työntäyteisen rupeaman jälkeen on aika harrastuksille ja ajalle, jossa voi enemmän suunnitella oman ajankäytön, he kertovat.

– Olemme innoissamme uudesta kauppapaikasta, kertovat Aki Korhonen ja Annukka Österlund.

He ovat aloittaneet Hyrynsalmen kauppiaina vuonna 2021 ja nyt on heidän mielestään hyvä hetki ottaa vastaan lisähaasteita. Puolangan Paprika on uusien kauppiaiden mielestä kauppapaikkana samankaltainen Hyrynsalmen kanssa.

Raimo ja Riitta Holappa ovat heidän mielestään tehneet Paprikassa hienoa pitkäjänteistä työtä ja nyt pääsemme kehittämään kauppaa oman näköiseksemme.

– Saamme kauppapaikan myötä tiimiimme myös Paprikan osaavan henkilökunnan, joten meidän on hyvä jatkaa kauppojemme kehittämistä yhdessä heidän kanssaan.

Liikeidean ytimessä on aito sydämellinen asiakaspalvelu

Aki Korhosen ja Annukka Österlundin liikeidean ytimessä ovat aito sydämellinen asiakaspalvelu, asiakkaiden näköinen kaupan valikoima ja paikallisten tuotteiden korostaminen.

K-Nouto-palvelut otetaan käyttöön Paprikassa mahdollisimman pian.

Uusilla kauppiailla on molemmilla pitkä kaupan alan työkokemus erityyppisistä K-kaupoista, mikä on antanut heille hyvän pohjan omalle kauppiasuralle. Koulutukseltaan he ovat kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelmasta valmistuneita iktyonomeja. K-kauppiaina he aloittivat K-Market Hyrynsalmella vuonna 2021.

Aki Korhonen ja Annukka Österlund palkittiin K-Market-ketjun Pohjois-Suomen Vuoden 2022 tulokkaana.

Perheeseen kuuluvat 6-vuotias tytär Iiris ja laivakoira Sisu. Vapaa-ajalla he viettävät mieluiten aikaa luonnossa perheen kesken. Akin harrastuksiin kuuluvat kalastuksen ja metsästyksen lisäksi musiikki, Annukan taas käsityöt ja puutarhahommat.