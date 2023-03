Kainuu

Puolangan työttömyys huitelee omalla kymmenluvullaan – kunnassa on ryhdytty toimiin tilanteen korjaamiseksi

Julkaistu: 8.3.2023 klo 19:35

Puolangalla on tällä hetkellä Kainuun korkein työttömyys, sillä 20 prosenttia työvoimaista on vailla työtä. Tilanne on seurausta useista eri tekijöistä.