Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja: Suomella korkean tason valmius tehdä pikaiset päätökset suomalaisten vetämisestä pois Irakista

Kaikkien suomalaisten sotilaiden tiedetään olleen turvassa pommisuojissa Iranin ohjusiskujen aikaan.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoo Lännen Medialle, että Suomella on korkean tason valmius tehdä päätöksiä, jos joukko pitää vetää pois maasta. Vain yksi napin painallus ja asiat lähtevät rullaamaan.

– Olen vakuuttanut kaikkien jo tiistaina saamieni selvitysten valossa siitä, että meillä on valmius tehdä nopeasti päätökset, jos päädyttäisiin siihen, että suomalaiset vedetään pois alueelta. Kaikki suunnitelmat ovat valmiina mahdollista evakuointia varten. Tämä on tässä tilanteessa lohdullista kuultavaa. Korostan, että ei pidä panikoitua. Katsotaan, miten homma etenee. Voi hyvin olla, ettei Iraninkaan intressi ole eskaloida tilannetta yhtään enempää.

Turvallisuus ykkösenä

Hän jatkaa, että Suomelle on tärkeintä taata oman maan kansalaisten turvallisuus.

– Totta kai vastaamme itse suomalaisten turvallisuudesta ja siitä, mikä on meille olennaista. Mutta meidän on katsottava kokonaisuutta yhdessä kansainvälisesti muiden maiden ja sen valtavirran mukana. Suomi ei poikkea tässä suhteessa muista maista.

Kanerva sanoo, että hän pyysi tiistaina taustamuistiota Suomen osalta EU:n ulkoministereiden kokouksesta.

– En saanut sitä vielä tiistaina ja tänään tilanne on jo toinen.

Osa palaili

Yhdysvallat on vahvistanut, että Iran ampui ainakin kymmenen ohjusta yhdysvaltalaisjoukkojen käyttämiin Al-Asadin ja Erbilin sotilastukikohtiin Irakissa. Suomalaisia on kouluttajina Erbilissä. He kouluttavat muun muassa Irakin kurdien peshmerga-joukkoja.

Joukkojen vahvuus maassa on kaikkiaan 80 suomalaista. Tiettävästi maassa ei ollut iskujen aikaan koko määrää, sillä osa oli palailemassa lomilta tukikohtaansa.

Iran otti vastuun

Kanervalle iskujen ajankohta ei ollut yllätys.

– Oli jo etukäteen arvattavissa kaiken logiikan lakien mukaan, että vastaiskut tulevat, ja että kohdealue on kutakuinkin amerikkalaisjoukot. Valinta oli siinä suhteessa luonnollinen ratkaisu.

Puheenjohtaja kuitenkin yllättyi parista muusta ilmiöstä.

– Ensimmäinen on se, että Iran itse ilmoittautunut iskujen tekijäksi, mikä ei ole tavanomaista heidän sodankäynnissään.

Hehän käyttävät yleensä puolisotilaallisia joukkoja, joiden nimissä näitä iskuja tehdään. Joukot ovat usein liittolaismaiden puolisotilaallisia organisaatioita. Esimerkkinä näitä puolisotilaallisia edustavat vaikkapa Libanonissa olevat Hizbollah joukot.

Toinen mielenkiintoinen piirre on se, etteivät kansainväliset uutislähteet anne selvää kuvaa siitä, tuliko iskuissa lainkaan ihmisuhreja, eli miten iskuissa oikeasti kävi. – Oliko kyseessä huti eli virhearvio virityksissä, vai olisi tarkoitus antaa vain signaali, Kanerva kysyy.

Kanerva näkee, että jos kyse oli antaa vain signaali, että siinä tapauksessa Iran haluaa välttää ajautumista laajamittaiseen sotaan.

– Laaja sota ei olisi Iranin intressi pitemmän päälle, kuten ei myöskään Yhdysvaltojen.

Iran itse puhuu kuolonuhreista, mutta lukumäärää ei ole pystytty vahvistamaan.

Kaikkonen twiittaa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on matkoilla, eikä ole kommentoinut tilannetta aamun aikana. Hän kuitenkin twiittasi hetki sitten Irakin tilanteesta.

– Tilanne on kärjistynyt ja muuttunut entistä vakavammaksi. Operaation jatkomahdollisuuksia on arvioitava yhdessä koalition kanssa. Suomalaisten turvallisuudesta huolehdittava, hän kirjoitti.