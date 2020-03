Puolustusvoimissa ensimmäinen koronatartunta – joukko-osastoa ei kerrota

Puolustusvoimissa on todettu ensimmäinen varmistettu koronavirustartunta.

Sairastunut on kantahenkilökuntaan kuuluva sotilas.

Sairastunut on toistaiseksi karanteenissa kotonaan, ja kaikki neljä hänen kanssaan lähikontaktissa ollutta henkilöä on tavoitettu ja ovat etätöissä. Puolustusvoimat ei kerro joukko-osastoa tai paikkakuntaa, missä sairastunut on töissä.

Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippaisen mukaan Puolustusvoimilla on tiedossa kourallinen ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti altistuneet tartunnalle. Heidät on lähetty kotiin varotoimenpiteenä.

– Useissa joukko-osastoissa on ryhdytty varotoimenpiteisiin. Tartunnan saaneen joukko-osastoa en voi sanoa puoleen tai toiseen.

Kainuun prikaatin tiedottaja Satu Hujanen kertoi perjantaina, että Kajaanissa ei ole todettua koronatapausta tai tiedossa ole myöskään koronavirusepäilyä.

Pääesikunnan operatiivisen osaston 4. maaliskuuta antaman käskyn mukaisesti kaikkien epidemia-alueelta palanneiden henkilökunnan edustajien, varusmiesten, naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavien sekä kertausharjoitukseen käskettyjen henkilöiden tulee pysyä poissa palvelus- tai työpaikalta 14 vuorokautta Suomeen palaamisen jälkeen.