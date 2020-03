Putin ja Erdogan pääsivät sopuun tulitauosta Syyriassa – tulitauko alkaa ensi yönä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat torstaina Moskovassa tulitauosta Syyrian Idlibiin.

Tulitauon on määrä alkaa keskiyöllä, ja Erdogan sanoi, että maat yrittävät yhdessä saada tulitauon kestämään.

Erdogan lisäsi, että Turkin armeija pidättää oikeuden kostoiskuihin, jos sen joukot vielä joutuvat Syyrian armeijan hyökkäyksen kohteeksi.

Presidentit tapasivat torstaina jo kolmatta kertaa tänä vuonna. Heidän keskustelunsa kestivät kuusi tuntia. Maiden välit ovat alkuvuoden aikana kiristyneet samalla, kun taistelut Syyrian luoteisosissa ovat kiihtyneet. Turkki ja Venäjä tukevat Syyriassa konfliktin vastapuolia.

Tapaamisesta ei odotettu helppoa. Ulkopoliittisen instituutin entinen vanhempi tutkija Olli Ruohomäki sanoo, että torstain kahdenvälinen keskustelu voi kenties olla jonkinlainen ensiaskel, mutta lopullinen ratkaisu vuosien aikana kehittyneeseen ongelmavyyhtiin tuskin löytyy yhdessä tapaamisessa tai edes isommassa konferenssissa.

Venäjän ja Turkin halut Syyriassa ovat pahasti törmäyskurssilla. Idlib on viimeinen merkittävä kapinallisten halussa oleva alue, jota Syyrian armeija yrittää Venäjän tuella vallata takaisin. Turkki taas tukee Syyrian hallintoa vastustavia oppositiojoukkoja.

Erdogan ja Putin ovat yrittäneet löytää sopua Syyriaan aikaisemminkin. Vuonna 2018 Sotshin neuvotteluissa he sopivat demilitarisoidun vyöhykkeen perustamisesta Syyriaan. Sittemmin sopimus on rakoillut ja molemmat osapuolet syyttäneet siitä toisiaan.

Kaksi skenaariota

Venäjän ja Turkin väliset jännitteet ovat viime aikoina kasvaneet siinä määrin, että tilanteen on pelätty johtavan konfliktiin maiden välillä.

Ruohomäki ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger esittävät aiheesta kirjoittamassaan kommentissa kaksi skenaariota siitä, miten Syyrian tilanne voi ratketa: tilanne voidaan jäädyttää tai Syyrian joukot voivat Venäjän tuella vallata koko Idlibin alueen. On myös mahdollista, että lopputulos on joku muu, kolmas vaihtoehto.

– Lähi-idässä kristallipalloon katsominen on vähän sellaista ja tällaista, Ruohomäki sanoo.

Erdoganin toive tulitauosta oli selvillä jo ennen kuin hänen lentokoneensa laskeutui Moskovan maaperälle. Turkki haluaa tulitauon, jotta Idlibin tilanne pysyisi nykyisellään.

Jatkuva taistelu on ajanut lähes miljoona ihmistä kodeistaan Idlibissä joulukuusta lähtien. He pakenevat kohti Turkin rajaa. Alueella elää YK:n arvion mukaan jopa yli kolme miljoonaa siviiliä, ja arvioiden mukaan jopa 50 000 oppositiotaistelijaa. Iso kysymys on, mitä heille tapahtuu, jos Syyrian armeija valtaa alueen.

– Turkki ei halua siviilejä omalle alueelleen. Siitä kertovat esimerkiksi viime päivien tapahtumat.

Arvovaltakysymys Putinille

Konflikti on tuskin Putininkaan toiveissa. Mailla on myös muita kahdenvälisiä suhteita ja yhteisiä intressejä. Silti asiantuntijat arvelevat, ettei Putin ole valmis perääntymään.

– Voitosta Syyriassa on tullut arvovaltakysymys Venäjälle – ja Putinille itselleen, sanoi Lähi-idän tutkija Juri Barmin Venäjän kansainvälisten asioiden neuvosto -ajatushautomosta uutistoimisto AFP:lle.

Ruohomäen mukaan Venäjän asettuminen Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tueksi ei niinkään liity Assadiin, sillä Venäjä on tukenut Syyrian hallintoa jo Neuvostoliiton ajoista. Venäjän haluna on myös säilyttää sillanpääasema Lähi-idässä.

– Venäjällä on tarvetta näyttäytyä globaaleilla areenoilla vähintään tasavertaisena pelurina Yhdysvaltojen kanssa.