Putin lykkää kansanäänestystä – suurin osa venäläisistä viettää ensi viikolla palkallista lomaa koronaviruksen hillitsemiseksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona lykkäävänsä perustuslakimuutoksia koskevaa kansanäänestystä pahenevan koronavirustilanteen takia Venäjällä. Putinin mukaan kansalaisten turvallisuus on hänelle etusijalla.

Kaavailtuun perustuslakiuudistukseen sisältyy muun muassa ehdotus presidenttikausien nollaamisesta. Venäjällä presidenttikausi kestää kuusi vuotta. Jos Putinin tähänastiset presidenttikaudet nollataan, hän voisi jatkaa tehtävässä kahden kauden ajan eli ainakin vuoteen 2036. Hän olisi tuolloin 83-vuotias.

Putin on hallinnut Venäjää presidenttinä ja pääministerinä kahden vuosikymmenen ajan.

Maan parlamentti ja perustuslakituomioistuin ovat jo hyväksyneet ehdotetut muutokset perustuslakiin.

Kansanäänestys oli tarkoitus järjestää 22. huhtikuuta. Putin ei kertonut uutta ajankohtaa äänestykselle. Kansanäänestyksen odotetaan menevän läpi Venäjällä.

Uusia koronatoimia

Putin kertoi tiistaina televisioidussa lähetyksessä myös uusista koronatoimista. Hän julisti, että ensi viikko on suurimalle osalle venäläisistä lomaa ja vaati ihmisiä pysymään kotona. Lomaviikko on The Moscow Times -lehden mukaan palkallinen.

Putinin mukaan verohelpotukset ovat nyt tarpeen pienille ja keskisuurille yrityksille, ja lisäksi hänen mukaansa kuluttajilla pitäisi nyt olla mahdollisuus siirtää lainojen takaisinmaksua.

Venäjällä oli keskiviikkoiltaan mennessä vahvistettu yli 650 tartuntaa. Tartuntojen päivittäinen määrä nousi keskiviikkona Venäjällä ennätyslukemiin. Viralliset luvut ovat kuitenkin selvästi alhaisempia kuin useissa Euroopan maissa.

The Moscow Times -lehden mukaan vahvistettuja kuolemantapauksia oli keskiviikkona kolme. Asiasta kertoo myös Kommersant-lehti, jonka mukaan kuolleet ovat iäkkäitä.

Moskovan pormestari kuitenkin kertoi Putinille tiistaina, että ongelman todellinen laajuus ylittää huomattavasti viralliset luvut, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoi jo aikaisemmin maaliskuussa, että keuhkokuumetapaukset ovat lisääntyneet Moskovassa voimakkaasti, mikä on herättänyt pelkoa maan virallisten koronalukujen todenperäisyydestä.