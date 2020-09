Putiniin tehoaa vain kaasuputkihankkeen keskeytys, sanoo saksalaispolitiikko – Saksassa vaatimukset Venäjän vastaisista toimista kiihtyvät

Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytys kasvattaa Saksassa paineita lopettaa Itämeren pohjassa kulkevan kaasuputki Nord Stream 2:n rakentamishanke.

Katrin Göring-Eckardt vaatii Nord Stream 2 -hankkeen keskeyttämistä Navalnyin myrkytyksen takia. Göring-Eckardt johtaa vihreiden ryhmää Saksan liittopäivillä eli parlamentissa.

– Ei riitä, että olemme vain huolestuneita ilmeisestä murhayrityksestä, jonka Kremlin mafiamaiset rakenteet tekivät. Tällä on oltava todellisia seurauksia, hän sanoi.

Oppositiossa olevat vihreät ovat Saksan toiseksi suurin puolue vallassa olevien kristillisdemokraattien jälkeen. Liittokansleri Angela Merkelin luopuessa vallasta ensi vuoden vaaleissa vihreillä on mahdollisuus nousta Saksan johtoon.

Röttgen: Putin ymmärtää vain taloudellisia sanktioita

Merkelin omaa puoluetta edustava, liittopäivien ulkoasiainvaliokuntaa johtava Norbert Röttgen vaati eilen radioasema Deutschlandfunkin haastattelussa hankkeen pysäyttämistä.

Röttgenin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ymmärtää vain kovaa kieltä – ja ainoat sanktiot, joita Putin Röttgenin mukaan ymmärtää, ovat taloudelliset sanktiot.

Merkel on toistaiseksi halunnut pitää Nord Stream 2:n erillään muusta politiikasta, mutta Navalnyin myrkytyksen jälkeen hankkeen puolustajat ovat olleet hiljaa.

Venäjä kutsui putkihankkeen vastaisten toimien harkintaa keskiviikkona "tunteellisiksi" ja esitti projektin olevan irrallaan Venäjän valtiosta.

Todellisuudessa putken pääomistaja Gazprom on Venäjän valtion omistama yhtiö.

Riippuvuus putkesta vähenee

Saksa ei enää tarvitse Nord Stream 2 -hanketta yhtä paljon kuin aiemmin. EU on toiminut vuosia vähentääkseen riippuvuutta Venäjän kaasusta.

Satamiin on rakennettu uusia terminaaleja, joihin nesteytettyä maakaasua voidaan tuoda mistä päin maailmaa tahansa. Maakaasua tuovien maiden GECF-järjestön mukaan putkikaasun tuonti EU-maihin väheni jo viime vuonna, vaikka kaasun tuonti kokonaisuutena kasvoi.

Kaikissa suurissa kaasunkuluttajamaissa EU:ssa on jo omat terminaalit, joihin nestekaasua voidaan tuoda. Vain Saksasta sellainen on puuttunut, mutta nyt nekin on laitettu rakenteille. Saksassa on poltettu myös nesteytettynä tuotua kaasua, mutta se on tuotu maahan esimerkiksi Alankomaiden Rotterdamin kautta.

Nesteytetyn maakaasun ongelma maakaasuun verrattuna on ollut hinta, mutta tänä vuonna se on romahtanut puoleen vuodenvaihteen hinnasta.

Syy ei ole ainoastaan pandemian vaikutuksessa maailmantalouteen. Nopeasti lisääntyvä tuuli- ja aurinkovoima on monissa paikoissa maailmaa muuttunut halvimmaksi tavaksi tuottaa energiaa. Siksi monia fossiilisia polttoaineita käyttäviä sähköntuotantolaitoksia on suljettu väliaikaisesti tai kokonaan.

Saksalaisyhtiöillä pelissä miljardeja

Saksalla on edelleen syynsä pitää kiinni Nord Stream 2 -hankkeesta.

Saksalaiset yhtiöt ovat sijoittaneet siihen miljardeja euroja ja hankkeesta luopuminen olisi taipumista Yhdysvaltain painostukseen. Nesteytetyn maakaasun hinta voi myös nousta.

Toisaalta esimerkiksi Fortumin omistama Uniper on sijoittanut kaasuputkeen, mutta se saa tuloja myös nesteytetyn kaasun kaupasta ja rakentaa parhaillaan omaa nesteytetyn kaasun terminaalia.

Venäjästä on tullut yhä hankalampi kumppani, ja sen kanssa eläminen on Saksalle tärkeämpää kuin kaapin paikan näyttäminen Yhdysvalloille. Vaikka nesteytetyn kaasun hinta nousisi, uusiutuvan energian tuotanto on kovassa kasvussa myös Saksassa.