Putinin kehumasta kaasuputkihankkeesta vakuutetaan: Kaasua virtaa heti vuodenvaihteessa – Itämeren pyöriäinen estää työt nyt Ruotsissa

Nord Stream 2 -hankkeesta kerrotaan, että uusi maakaasuputki valmistuu vuoden loppuun mennessä. Putkea on rakennettu kuin tilkkutäkkiä, mutta tällä hetkellä eli koko elokuun ajan valaslaji pyöriäinen estää työt Ruotsin vesillä.

Nord Stream 2 -putkessa virtaa kaasua heti ensi vuoden alussa, sidosryhmäpäällikkö Minna Sundelin Nord Stream 2 -hankkeesta vakuuttaa.

– Tavoitteenamme on saada vuoden loppuun mennessä koko hanke valmiiksi, jolloin putki olisi käytössä heti ensi vuoden alussa, Sundelin sanoo.

Vielä ei ole tiedossa, mikä maa tai toimija alkaa kaasua Nord Stream 2:n kautta ensimmäisenä ostaa.

– Nord Stream 2 vastaa kaksoisputkilinjan valmistuttua vain kaasun kuljettamisesta, joten emme voi puhua myyjän tai ostajien puolesta.

Sundelinin mukaan kaasu toimitetaan Euroopan kaasuverkostoon, josta se menee sinne, missä sitä tarvitaan.

– Hankkeen sijoittajat luonnollisesti vastaavat kaupallisista riskeistä. Länsimaiset sijoittajat, OMV, Shell, Uniper ja Engie, ovat sitoutuneet rahoittamaan hanketta lähes miljardin kukin. Suurimpana syynä niiden mukanaololle on kaupalliset perusteet. Lisäksi maakaasun lisätuontitarve EU:hun kasvaa tulevaisuudessa.

Putkilinja päättyy Saksan Lubminiin, jossa se liittyy EU:n sisämarkkinaan kaasua kuljettavaan siirtoverkkoon.

– Lubminista kaasu voi virrata minne tahansa, missä sitä tarvitaan, käytännössä mihin tahansa keittiöön Euroopassa. Ostajat päättävät, mistä he kaasunsa ostavat, on se sitten putkikaasua tai nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.

Nord Stream 2 -putkien asentaminen päättyi keskiviikkona Suomen talousvyöhykkeellä. Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi asian samana päivänä Helsingissä.

– Olemme kiitollisia Suomelle pragmaattisesta suhtautumisesta suureen eurooppalaiseen energiahankkeeseen, Nord Stream 2:een. Haluan kertoa, että olemme lopettaneet putkesta Suomen osuuden Suomen talousalueella, Putin totesi tiedotustilaisuudessa.

Myös Nord Stream 2 -hankkeesta tiedotettiin, että kaksoisputkilinjojen asentaminen on päättynyt Suomen talousvyöhykkeellä. Toisen putkilinjan putkenlasku on saatu valmiiksi Suomen reitillä, joka on kaikkiaan 374 kilometriä pitkä.

Nord Stream 2 -putkilinjaa on asennettu yhteensä yli 1 800 kilometriä Suomen, Venäjän, Ruotsin ja Saksan vesillä.

Yksi putkilinja on 1 230 kilometriä pitkä, ja se on merireitin kokonaismitta Venäjältä Saksaan. Nord Stream 2 koostuu kahdesta putkesta, joita on siis yhteensä rakennettu 1 800 kilometriä.

Venäjän ja Saksan rantautumispaikoilla työt etenevät erikseen, eli siellä työt ovat meneillään.

– Putkilinjaa on rakennettu kuin tilkkutäkkiä Suomen, Ruotsin, Saksan ja Venäjän vesillä, mutta ei lineaarisesti pötkössä, Sundelin toteaa.

Tällä hetkellä putkea asennetaan Venäjän aluevesillä, Loviisasta kaakkoon sijaitsevalla merialueella.

Sundelinin mukaan ympäristövaatimukset ja -rajoitukset otetaan rakentamisessa huomioon.

Esimerkiksi tällä hetkellä ei voida rakentaa Ruotsissa. Maan lupaehtojen mukaan siellä ei saa rakentaa Natura2000-alueen läheisyydessä elokuussa, jotta pyöriäiset eivät häiriinny.

Suomen talousvyöhykkeellä rakentamisen vaikutuksia on tarkkailtu ohjelman mukaisesti. Havaitut vaikutukset ovat olleet vähäisiä.