Puu yleistyy myös kerrostalojen materiaalina – Kainuusta löytyy alan markkinajohtaja

Kuhmossa on viime vuodet rakennettu kerrostaloja yhä kiihtyvällä tahdilla. Ei kuitenkaan Kuhmoon, vaan muualle Suomeen. Kuhmosta ne lähtevät muuttovalmiina huoneistoina, joista kerrostalo kootaan paikan päällä.

Elementti Sampo Oy:n tehtaalla Kuhmossa valmistuu joka päivä kahdesta kolmeen huoneistoa clt-massiivipuulevystä.

– Kolmen viime vuoden aikana on tehty toistakymmentä kerrostaloa, joissa on yli 650 asuntoa, laskee pääomistajiin kuuluva Juha Virta .

Huoneistot eivät ole vain koottavia "laatikoita", vaan ne varustellaan täysin muuttovalmiiksi: ilmastointi-, sähkö- ja vesiliitännöistä aina täysin varusteltuun keittiöön kaikkine jääkaappeine, liesine ja muine laitteineen sekä käyttövalmiiseen kylpyhuoneeseen saakka.

– Siivoojan on hyvä käydä ennen asukkaiden muuttoa, mutta eipä juuri muuta, Virta naurahtaa.

Huoneistomoduli valmiina kuljetettavaksi. Kuva: Jarno Hiltunen

Tampereella useita kohteita

Yrityksen tilauskanta on hyvä, sillä tämä vuosi on käytännössä myyty jo täyteen.

– Tampereelle on juuri alkamassa neljän kuukauden tuotantoputki, ja heti perään on toinen kesällä ja alkusyksyllä. Loppuvuonna on kohde Helsingissä. Ensi vuodelle kohteita on koko ajan työn alla.

Tampere on nyt yritykselle tärkeä. Tampereen opiskelija-asuntosäätiö suunnittelee massiivista 630 huoneiston Hippos-kampusta.

Kokonaisuus on noin 35 000 neliön kortteli, johon sisältyy myös liike-, toimisto-, palvelu- ja yhteistiloja sekä päiväkoti. Allianssimallilla toteutettavan uudisrakentamisen on tarkoitus alkaa tänä vuonna.

Elementti Sampo on mukana hankkeen yhtenä kehittäjänä eli tiukasti kiinni projektissa.

– Toteutuessaan se on meille reilun 20 miljoonan euron kohde, Virta kertoo.

Korkeiden puukerrostalojen ykkönen

Elementti Sampo on Suomen suurin tilaelementtikerrostalojen rakentaja, ja korkeiden puukerrostalojen rakentajana selkeä markkinajohtaja.

Yrityksen tähän asti suurin kohde ja samalla suurin puukerrostalo koko Suomessa on Espoon Tuuliniittyyn tehty opiskelija-asuntola, jossa on 165 huoneistoa ja 13 kerrosta.

– Puukerrostaloja voidaan tehdä muillakin menetelmillä, esimerkiksi rankarunkoisina, mutta clt takaa riittävän jäykkyyden korkeampiin rakennuksiin. Kun mennään viidestä kerroksesta ylöspäin, tilaelementointi on selkeästi parempi vaihtoehto. Itse tilaelementti toimii rakennuksen jäykistävänä rakenteena, Virta selittää.

Kovan rahan kohteissa vielä uskottavuutta uupuu

Juha virta näkee, että yrityksen kilpailukyky perustuu toistuvuuteen.

– Opiskelija-asuntola on siitä hyvä kohde, että kaikki huoneistot ovat samantyyppisiä, yleensä yksiöitä ja kaksioita, jotka voidaan tehdä valmiina moduleina.

Suuret julkisen rakentamisen kohteet, kuten päiväkodit ja koulut, eivät välttämättä sovellu tilaelementtirakentamiseen.

Ne ovat enemmänkin paikalla rakennettavia, kuten Kuhmon Tuupalan koulu, joka tehtiin clt:stä.

Kovan rahan asuntokohteissa puurakentamisella on Virran mielestä vielä tehtävää uskottavuuden lisäämisessä.

– Kun kokemusta puurakentamisesta on vähän, mennään vanhalla ja helpolla menetelmällä rakentamalla betonista.

Merkitystä ympäristölle ja kansantaloudelle

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu nostaa puurakentamisen osakkeita, koska puu on fossiiliton vaihtoehto.

Puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan, ja parhaimmillaan hiili sitoutuu puurakenteisiin sadoiksi vuosiksi.

– Meillä pyritään energiantuotannossakin yhä ympäristöystävällisimpiin menetelmiin. Kun ajattelu etenee vielä enemmän rakentamiseen, ja kohdistuu materiaaleihin ja rakennusaikaiseen hiilijalanjälkeen, nousee clt ja puu ykköseksi, Virta luottaa.

Puurakentamisen lisääntymisellä on Virran mukaan merkitystä paitsi ympäristölle myös Suomen kansantaloudelle.

– Puurakentaminen siirtää merkittävän osan tekemisestä työmaalta eli käytännössä kasvukeskuksista haja-asutusalueelle, tässä tapauksessa Kainuuseen ja Kuhmoon. Iso osa koko prosessin vaatimasta työstä jää alueelle, jossa puuteollisuus on vahvaa.

Puualan yritysrypäs ympärillä on etu

Rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin ja Kuhmo on kaukana niistä – ja samalla Elementti Sampon asiakkaista. Onko väliä, missä päin Suomea yritys toimii?

– Meille on massiivinen etu toimia ympäristössä, missä tärkeimmät materiaalitoimittajat ovat ihan lähellä, Virta sanoo.

Hän viittaa Kantolan niin sanottuun puuklusteriin: samalla alueella toimivat Kuhmo Oy:n saha, clt-levytehdas Crosslam, Kuhmon Ikkuna ja AA-puu höyläämö.

Kaikkien tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään Elementti Sampossa.

Virta laskee, että 80 prosenttia lopputuotteesta on peräisin Kainuun ja pääosin Kuhmon alueelta.

Clt-levy syntyy Kuhmo Oy:n sahatavarasta Crosslamin tehtaalla ja lähes kaikki ikkunat tulevat Kuhmon Ikkunalta. Tilaelementien kantavaan runkoon tarvittava clt syntyy Crosslamilla, jonka omistaja ja toimitusjohtaja Juha Virta on.

– Työvoiman saatavuus on tietysti myös varmistettava, mutta se ei ainakaan vielä ole ollut ongelma. Olemme vieneet läpi jo useita 10–15 hengen rekrykoulutusryhmiä ja hyvin on osaavaa porukkaa löytynyt.

Tehdas työllistää tällä hetkellä satakunta henkeä kahdessa vuorossa.

– Jos ajatellaan kuljetusetäisyyksiä, logistiikka tuo kustannuksia, mutta ei ratkaisevia. Logistiikkakulut ovat neljän prosentin luokkaa kunkin kohteen kuluista. Rahtikustannukset kompensoi muu kustannustaso, joka Kainuussa on alhaisempi kuin kasvukeskuksissa.