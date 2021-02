Puurakentaminen hyvällä tiellä vaikka matkaakin toki on – rakentamisen perinne hidastaa muutosta

Puurakentaminen saa yhä vahvempaa jalansijaa Suomessa joskin työsarkaa puun puolesta puhujilla vielä riittää. Julkisten tilojen rakentamisessa puu on suosittu materiaali, mutta kerrostalorakentamisessa puukerrostalojen markkinaosuus jää vielä 4-5 prosenttiin.

– Joka neljäs uusi koulu on puurunkoinen ja trendi on nouseva. Kuhmon Tuupalan koulu on ollut kehityksessä hyvänä aurana, kertoo Puuteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola.

Puuosaamisestaan tunnettu Kuhmo on jatkamassa Tuupalan koulun viitoittamalla tiellä ja aikoo rakentaa myös uuden terveysasemansa puusta. Puuhun julkisten rakennusten materiaalina luottaa myös Paltamo, jonka suunnitelmissa on uusi puinen kunnantalo.

– Sisäilmakeskustelu on vienyt puurakentamista julkisissa tiloissa eteenpäin. Kuntalaiset ovat olleet aktiivisia keskustelussa terveistä tiloista, näkee Mikkola.

Puurakenteisten kerrostalojenkin määrä on kasvussa, mutta vilkkaan rakentamisen keskellä markkinaosuus ei ole mainittavammin noussut.

– Asuntojen määrässä mitattuna kyse on merkittävästä kasvusta takavuosiin verrattuna. Puhutaan tuhansista asunnoista, kertoo rakennusmarkkinoiden asiantuntijayritys Forecon Oyn toimitusjohtaja Markku Riihimäki .

Puurakentamista perustellaan yleisimmin ympäristösyillä, mutta sen uskotaan tuovan myös uudenlaisia vaihtoehtoja asuntorakentamiseen.

– Puurakentaminen nähdään kunnissa mahdollisuutena. Halutaan uudentyyppistä arkkitehtuuria, parempaa laatua ja nopeampaa toteutusta, pohtii ympäristöministeriön puurakentamisohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Kajaanissa mahdollisena puurakentamisen kohteena on entisen linja-autoaseman tontille suunniteltu Sammonkaari-kortteli.

– Puurakentaminen kasvaa maltillisesti tulevaisuudessa, potentiaalia kyllä on. Yrityksillä on viriävää kiinnostusta ottaa sitä vahvemmin portfolioonsa, Riihimäki ennustaa.

Mikkolan mukaan puurakentamisen osuus kerrostaloissa pitäisi saada nostettua 10-20 prosentin haarukkaan. Prosessi on pitkä, mutta hyvä alku on olemassa.

Markkinaosuuden kasvattaminen vaatii muutoksia monessa portaassa: suunnittelussa, teollisessa esivalmistelussa ja työmaatoiminnoissa.

– Kaikki pitää saada nivottua yhdeksi kokonaisuudeksi, ei voi olla kolmea erillistä osaa, jotka yritetään väkisin runnoa yhteen, Mikkola sanoo.

Ydinkysymys onkin, miten perinteinen rakennustapa omaksuu teollisen puurakentamisen tehokkaat prosessit. Perinteisessä betonirakentamisessa asioita on totuttu ratkaisemaan paljon työmaalla kun taas teollisessa puurakentamisessa rakennusosat tulevat paikalle pitkälle esivalmisteltuna.

– Isot rakennusliikkeet eivät herkästi muuta toimintatapojaan, sanoo Heino.

– Kun pitkälle esivalmistetut tuotteet tulevat suoraan työmaalle, koko työmaalogiikka ja rakennusliikkeen ansaintalogiikka muuttuu. Teollisen puurakentamisen istuttaminen 40 vuoden ajan omaksuttuun toimintamalliin ei onnistu hetkessä, vahvistaa Mikkola.

Rakennuttajien ja pääomasijoittajien silmissä mielenkiinto puurakentamista kohtaan on Mikkolan mukaan vahvassa kasvussa. Kestävä kehitys kiinnostaa.

– Puurakentaminen leikkaa päästöjä 30 prosentilla, Mikkola sanoo.

Puurakentamisen eduksi toimitusjohtaja nostaa rakentamisen nopeutumisen esivalmistuksen ansiosta. Esimerkiksi ahtailla alueilla rakentamisesta aiheutuvat haitat vähenevät ja toisaalta pääomakierto nopeutuu, kun kohteen saa nopeammin myyntiin.

Mikkolan mukaan Ruotsissa puurakentaminen on jo 20 prosenttia betonirakentamista edullisempaa. Suomessa tähän ei vielä ylletä.

– Kun rakentaminen on pienimuotoista, kaikkea hyötyä ei pystytä ottamaan tehokkuudesta irti. Puu on jossain kohteissa jo kilpailukykyisin materiaali, jossain kohteissa oppirahoja vielä maksetaan.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa Mikkola pitää hyvänä hankkeena. Ohjelma tuo puurakentamisen julkiseen keskusteluun ja päättäjien tietoisuuteen. Ohjelman kautta alalle on jaettu pieniä kehityspanoksia. Tukea on saanut myös Kuhmo suunnitelmiinsa puisesta terveysasemasta.