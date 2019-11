Pyörätiemerkeistä satojen tuhansien lasku kunnille – Ei tuo lisäarvoa turvallisuuteen, sanoo Kuntaliiton liikenneasiantuntija.

Liikenneministeriö: Turvallisuuskysymys pyöräilijän ja autoilijan kohdatessa. Vastaava merkintätapa on käytössä esimerkiksi Tanskassa.

Pyöräteiden lisäkilvistä on tulossa kallis lasku kunnille. Niihin velvoittaa kesäkuussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki.

Kyse on siitä, että kaikki pyörätiet pitää merkitä lisäkilvellä kaksisuuntaiseksi, jos ne ovat kaksisuuntaisia.

Kuntaliiton kunnilta saamien arvioiden mukaan Tampereella lisäkilpien hankinta maksaisi 500 000-1 000 000 euroa. Turun ja Joensuun lasku olisi 300 000-360 000 euroa.

Laskun loppusumma vaihtelee sen vuoksi, että kunnat eivät tiedä, kuinka paljon lisämerkkejä tarkalleen ottaen pitäisi hankkia, ja paljonko yksittäinen merkki maksaisi.

– Lisämerkit eivät tuo lisäinformaatiota, koska pyörätiet ovat iät ajat olleet kaksisuuntaisia. Mutta kallis lasku siitä on kunnille tulossa, sanoo liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Kuntaliitosta.

Tyypillinen tilanne on se, että pyörätie ja jalankulkijat menevät yhdistetyllä väylällä.

Yksisuuntaisia pyöräteitä on minimaalisen vähän kaikista pyöräteistä.

– Se on sinänsä hyvä ja turvallinen ratkaisu, mihin se sopii, sanoo Johanna Vilkuna.

Liikenneministeriö: Turvallisuusongelma, kun pyöräilijä "yllättää" autoilijan

Liikenneministeriön mielestä vaatimus kaksisuuntaisuuden merkitsemisestä lisää turvallisuutta. Samanlainen merkintätapa on käytössä esimerkiksi Tanskassa.

– Pyöräilyn kaksisuuntaisuudesta aiheutuu risteyskohdissa turvallisuusongelmia, koska sivusuunnan autoilijan kannalta pyöräilijä tulee risteykseen yllättäen "väärästä" suunnasta vastoin ajoradan muun liikenteen suuntaa, sanoo yksikön johtaja Elina Immonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Immosen mukaan ministeriö myös tähtää siihen, että pyörätiet ovat jatkossa entistä useammin tarkoitettu vain yksisuuntaiseen pyöräilyyn.

– Uusien suunnitteluperiaatteiden mukaan kadunvarren pyörätiet suositellaan ajoradan liikenteen suuntaiseksi yksisuuntaisena kadun molemmin puolin. Ongelma on, että nykyisin pyöräilijä ei voi pyörätiemerkistä päätellä, onko pyörätie kaksisuuntainen vai yksisuuntainen. Yksisuuntaisuuden näkee vain tiemerkintänuolesta joka voi olla puoli vuotta lumen peitossa, sanoo Immonen.

Liikenneministeriössä harkitaan siirtymäaikaa pyöräteiden merkintään.

Kuntaliitto: Epäjohdonmukaista, koska yksisuuntaisuus yleensä osoitetaan merkillä

Tieliikennelaki hyväksyttiin viime kesäkuussa. Se tulee voimaan ensi vuonna kesäkuun alussa.

Lakiin on kirjoitettu, että pyörätie on yksisuuntainen ellei sitä liikennemerkillä toisin osoiteta. Ja kun ainakin 99 prosenttia pyöräteistä on kahteen suuntaan liikennöitäviä, laki siis velvoittaa osoittamaan sen lisäkilvellä.

Johanna Vilkunan mielestä lisäkilpivaatimus on sikäli epäjohdonmukainen, että tieliikenteessä merkeillä osoitetaan yksisuuntaisuus.

Hän epäilee, että turha lisäinformaatio vain rasittaa havaintoympäristöä, eikä siten paranna turvallisuutta, eikä lisäkilpivaatimukselle ole liikenneturvallisuuden kannalta perusteita.

Sen sijaan Kuntaliitto pitää perusteltuna risteävästä pyörätiestä varoittavan merkin käyttöä risteyksessä, jossa autoilijalle on väistämisvelvollisuus

Yhden lisäkilven hinta on Kuntaliiton kaupungeilta pyytämien arvioiden mukaan 100-120 euroa kappale. Suurimmissa kaupungeissa pyörätiemerkkejä on niin paljon, että kaikkien varustaminen lisämerkeillä maksaa kyseisissä kunnissa kussakin vähintäänkin useita satoja tuhansia euroja, jopa miljoona euroa.

Kuntaliiton viimeinen toive on, että eduskuntaan vielä tämän kevään aikana menevässä tieliikennelain korjauspaketissa otettaisiin huomioon myös pyöräteiden merkintäasia.