R-kioskista alku yrittäjyyteen – Mitä vain osaa, kunhan haluaa tarpeeksi, sanoo R-yrittäjä Jutta Peltonen

Jo teini-ikäisenä työt Ärrällä aloittanut Jutta Peltonen on aina ollut itsenäinen ja yrittäjähenkinen ihminen. Suomen suurin pikaruokaketju on tarjonnut nuorelle naiselle oivan kasvualustan yrittäjyyteen.

Jutta Peltonen ottaa asiakkaan aina vastaan hymy huulillaan. Kuva: R-Kioski

Ensimmäiset muistot Ärrästä tulevat Jutta Peltoselle mieleen lapsuudesta vuosien takaa.

- Se oli pieni konttikioski Tikkakoskelle, jonne vein kaikki rahani ja ostin Pokemon-kortteja, Jutta nauraa.

Nykyisin 29-vuotias R-kauppias on toiminut yrittäjänä ketjulle jo yli kahdeksan vuotta. Noihin vuosiin on mahtunut paljon muutoksia.

- On ollut kiva olla mukana niissä muutoksissa. Kun aloitin työt ketjulla yli kymmenen vuotta sitten, R-kioskeilla alettiin puhumaan kahvin myymisestä. Silloin alkuun sitä saattoi mennä muutama kuppi päivässä. Nykyisessä R-kioskissani menee satoja kuppeja päivässä, Jutta kuvailee.

Jutta toimii nykyisin yrittäjänä Jyväskylän Sairaala Novan yhteydessä olevassa R-kioskissa, jossa vilskettä riittää. Tasainen asiakasvirta koostuu sairaalassa asioivista sekä henkilökunnasta.

- Tämä on aika vilkas piste, ja samalla toki vastuutakin on enemmän. Työvuorossa on samaan aikaan monta työntekijää ja tavaraa liikkuu paljon.

Jutan luotsaamassa kioskissa on kuusi vakituista työntekijää sekä muutama tuttu tuuraaja tarvittaessa.

- Mulla on tosi hyvä tiimi ja tykkään kaikista kovasti. Välillä tämä työ tuo haasteitakin, mutta se on myös työn suola. Kun henkilöstöjohtaminen onnistuu, niin se on tosi palkitsevaa.

Vuosien saatossa R-kioskista on tullut Suomen suosituin take away -kahvien myyjä.Kuva: R-kioski

Matala kynnys yrittäjyyteen

R-kioski tarjoaa matalan kynnyksen ja mahdollisuuden menestyä itsenäisenä yrittäjänä Suomen suurimmassa franchisingketjussa. R-kauppiaana käyttöönsä saa vahvan brändin, toimivan ja jatkuvasti kehittyvän myymäläkonseptin sekä monipuoliset tukipalvelut. Yrittäjän rahoitustarve jää pieneksi, koska R-kioski hoitaa investoinnit. Sopimuskausi on kolme vuotta kerrallaan.

Jutan mukaan R-kioskin kannattavuus on paljolti kiinni yrittäjästä itsestään.

- Pitää huolehtia siitä, että tuotteita on riittävästi ja kioski on siistissä kunnossa. Tärkeää on myös henkilökunnan valmentaminen ja ennen kaikkea asiakasviihtyvyys. On pystyttävä pitämään kulut balanssissa. Kyllä se duunia vaatii, mutta hyvin olen pärjännyt, Jutta hymyilee.

Nuoren mutta kokeneen R-kauppiaan mielestä tärkeää on sekin, että oikeaan kioskiin löytyy oikea persoona, sillä asiakaskunnat vaihtelevat kohteen mukaan. Jutta korostaa, että R-yrittäjyys on kulujen laskemisen lisäksi vahvasti asiakaspalvelutyötä.

- Sanoisin myös, että kuten kaikessa yrittäjyydessä, tästä työstä pitää todella tykätä, jotta sitä jaksaa tehdä.

Jutan työskentelyä seuratessa välittäminen omaa työtä kohtaan tuleekin hyvin selväksi. Haastattelun aikanakin hän järjestelee ohimennen hyllyillä olevia tuotteita siistimpiin riveihin. Töitä Jutta laskee tekevänsä noin 50 tuntia viikossa työpaikalla, mutta välillä myös illalla kotona läppärin ääressä.

- Oman työajan rajaaminen on itsestä kiinni. Itse olen lukujen kanssa sellainen, että seuraan niitä ehkä enemmänkin kuin olisi tarpeen.

Jutta vakuuttaa, että vapaa-aikaakin R-kioskin yrittäjälle kyllä jää.

- Itse seinäkiipeilen ja ulkoilen koirani kanssa. Lumilautailu on myös sydäntäni lähellä.

Ihanat kanta-asiakkaat

R-kauppiaat pitävät yhtä kioskia tyypillisesti kolmen vuoden sopimuksen ajan kerrallaan. Vastuullisimmille ja vilkkaimmille paikoille kannukset täytyy niin sanotusti ansaita. Jutan ensimmäinen työkokemus ketjun palveluksessa tapahtui tuuraajana Jyväskylän Palokan R-kioskissa.

- Silloinen esimies ja muut kouluttajat olivat ihania. Vastaanotto oli tosi lämmin ja auttavainen. Uutta opittavaa oli paljon, mutta tekemällä tuli koko ajan paremmaksi.

Palokan jälkeen Jutta oli töissä Jyväskylän Kangasvuoressa toisella yrittäjällä, joka on nykyisin hänen kollegansa.

- Uran aikana on tullut tutuksi myös monta ihanaa kanta-asiakasta, kuten Kangasvuoren R-kioskin vanhemmat herrasmiehet, jotka istuivat kioskissa monena iltana pelaamassa, Jutta muistelee.

Kokemuksen karttuessa nuori nainen sai ketjulta vaativampia kauppiaspaikkoja, kuten Jyväskylän Matkakeskuksen R-kioskin, jossa esimerkiksi tuotteiden määrä oli huomattavasti suurempi kuin mihin Jutta oli aiemmin tottunut. Pelkäämätön asenne kuitenkin on vienyt yrittäjää jatkuvasti eteenpäin.

- Olen aina ajatellut, että mitä vain osaa, kunhan haluaa tarpeeksi.

Jutta suosittelee yrittäjyyttä R-ketjussa kaikille, jotka tykkäävät itsenäisestä työstä ja siinä kehittymisestä. Vaikka vastuuta on paljon, taustalla on ison ketjun tuki.

- R-kioskin starttivalmennuksen jälkeen meillä on myyntivalmennuksia 3-4 kertaa vuodessa ja kerran vuodessa Ärräpäivät, R-kauppiaiden suurtapahtuma. Lähimpiä kollegoita tulee tavattua myös töiden ulkopuolella.

Omalla työpanoksellaan yrittäjä voi hyvin pitkälle määrittää kioskinsa kannattavuuden. Jutta Peltonen pitää huolen siitä, että tuotteet ovat aina siististi ja houkuttelevasti esillä.Kuva: R-kioski

Lisää aiheesta voit lukea: www.r-kioski.fi/kauppiaaksi.

Voit olla myös suoraan yhteydessä R-kioskin kauppiasrekrytointiin, niin jutellaan lisää.

Keski- Itä- ja Pohjois-Suomi: Kirsi Parviainen p. 040 081 4863 kirsi.parviainen@r-kioski.fi