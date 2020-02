Raatin Ullakon remontti valmistui viime viikolla, ovet avautuvat tulevana maanantaina

Raatin Ullakko jatkaa toimintaansa. Lounasravintola avaa ovensa ensi maanantaina yrityksen löydettyä palkkalistoilleen etsimänsä kokin. Yritys onnistui rekrytoinnissaan, vaikka kokeista on pulaa.

"Meillä houkutti se, että kokille on töitä arkisin ja päiväsaikaan", yrittäjä Ulla Svensk sanoo.

Pizza- ja salaattibuffetia tarjonut yritys myy jatkossa myös keitto- ja salaattibuffetia.

Toinen syy yrityksen avaamiselle juuri nyt oli remontin valmistuminen. Yrityksen tiloissa tehtiin perusteellinen remontti, koska kiinteistössä paljastui vesivahinko syyskuussa. Eräs osakkeenomistaja oli käynyt kiinteistön kellarikerroksessa ja huomannut, että katosta tippuu vettä kohdasta, jonka yläpuolella oli Raatin Ullakon tilat. Vuodon syyksi paljastui falskaava keittiöhanan vesilukko.

Vesivahingon jälkeen Svensk arvioi Raatin Ullakon olevan kiinni korkeintaan viikkoja. Haittojen laajuutta selvitellessä todentui, että yritys olisi kiinni koko syksyn.

"Piti purkaa keittiö ja lattiaa. Rakenteiden kuivatus vei viikkoja, minkä jälkeen tehtiin uudet valut. Remontti valmistui viime viikolla."

Vesivahingon korjausten aikaan syksyllä Raatin Ullakon tilat ja liiketoiminta oli myynnissä tai vaihtoehtoisesti vuokrattavana. Svensk sanoo tiloista tulleen muutamia kyselyitä. Vaikka yrityksen myynti-ilmoitus on edelleen verkossa nähtävillä, Raatin Ullakko ei ole enää myynnissä.

Raatin Ullakon kanssa samassa kiinteistössä on UllanUnelma-verkkokauppa. Svenskin leivonta- ja juhlatarvikekauppa on ollut toiminnassa tauotta. Svenskin lisäksi verkkokaupassa työskentelee yksi työntekijä. Svensk tekee töitä myös lounasravintolassaan. Raatin Ullakko on avoinna arkisin kello 10.45-14.