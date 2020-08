Rahaministeri Vanhanen nimesi budjetin suurimmaksi varjoksi viennin kohtalon:" Huomiseen mennessä pohditaan vientikysymystä"

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoo, että epidemian hoito on lyhyellä tähtäimellä tärkeintä talouspolitiikkaa. Suurin varjo budjetin laadinnan yhteydessä liittyy kuitenkin vientiin.

Valtiovarainministeriö aloitti valtion ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn tiistaiaamuna Säätytalossa. Aamupäivän ministeriö käytti taustakeskusteluihin budjettivalmisteluista ja finanssipolitiikan yleisestä virityksestä. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kertoi neuvotteluista medialle alkuiltapäivästä.

– Epidemian hoito on lyhyellä tähtäimellä tärkeää talouspolitiikkaa. Yksinkertaisesti meillä ei ole varaa sulkea yhteiskuntaa uudelleen siten, että tulee 20 miljardin euron alijäämä, joka kevätkaudella oli pakko ottaa vastaan. Epidemia pitää kyetä hoitamaan niin, että tehdään kohdistettuja toimenpiteitä, jotta talous voidaan pitää pyörimässä. Tämä on viesti viranomaisille ja kansalaisille, joilla on hyvin suuri vastuu.

Suurimmaksi varjoksi ja epävarmuudeksi Vanhanen nimesi viennin kohtalon. Suomi on viennistä riippuvainen kansantalous ja hyvinvointimme riippuu siitä, että täällä pystytään tekemään työtä, jonka tuotos voidaan viedä maailmalle.

– Se on aihe, johon valtion pitää huomiota suunnata, että mitä siinä tehtävissä.

Vanhanen vertasi tilannetta finanssikriisin aikaan, jolloin investoinneissa syntyi jäätynyt tilanne. Nyt pitäisi miettiä keinoja, joilla valtio voi vaikuttaa kilpailukykyyn.

– Silloin satsattiin viennin rahoitukseen, ne keinot ovat nyt pitkälti käytössä. Huomiseen mennessä pohditaan vientikysymystä, sillä on tavattoman suuri merkitys meidän lähivuosien taloustilanteelle.

Elvytyspäätökset jo tehty

Tarvittavat elvytyspäätökset on Vanhasen mukaan jo tehty. Niiden toimeenpanosta ja rahaliikkeestä merkittävä osa siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisäksi päälle tulee EU:n suuri elvytyspaketti. Vanhanen arvioi näiden yhteisvaikutukseksi ensi vuonna noin puoli prosenttiyksikköä kansantuotteesta.

– Johtopäätös omaa budjettia ajatellen on se, että erityisiä lisäelvytyspäätöksiä valtio ei vuoden 2021 talousarviossa tee.

Vanhanen kertoi, että valtiovarainministeriön neuvotteluissa käytiin paljon keskustelua luottoluokittajien kesän arvioista.

– Meidät pitää pitkälti hyvässä luottoluokituksessa se, että meidän kykyyn tehdä uudistuksia ja reagoida talouden muutoksiin luotetaan ja uskotaan. Meillä on hyvä näyttö menneiltä vuosilta siitä, että Suomi pystyy uudistumaan ja tekemään rakenneuudistuksia. En voi olla alleviivaamatta sote-uudistuksen merkitystä talouden kannalta.

Vanhanen korosti, että elvytyksen kanssa ei tehdä ristiriitaisia ratkaisuja, vaan pitää olla selkeä toimintalinja.

– Kymmenien miljardien budjetissa tapahtuu automaattisia säästöjä, kun ikärakenteet ja olosuhteet muuttuvat. Päätösperusteisia leikkauksia hallitusohjelmassa ei sovittu.

Työllisyystoimista ei valtiovarainministeriön budjettineuvotteluista tiistaina aamupäivän aikana keskusteltu. Monien arvioiden mukaan ne keskustelut jäävät koko hallituksen budjettiriiheen syyskuun puoliväliin.

Valtiovarainministeriö antaa budjettiesityksensä torstaina. Valtiovarainministeri Vanhanen tiedottaa esityksen keskeisistä tuloksista jo keskiviikkona ministeriön neuvottelujen päätteeksi.

Valtiovarainministeriön budjettineuvotteluissa Säätytalolla on paikalla kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) sekä valtiovarainministeriön ylin virkamiesjohto. Valtiovarainministeriön johdossa on edelleen Martti Hetemäki , joka jatkaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä ainakin syyskuun loppuun. Kyse on jo Hetemäen kolmannesta jatkoajasta, koska seuraajaa ei ole saatu valituksi.

Koronapandemian vuoksi valtiovarainministeriö kokoustaa Säätytalossa eikä Espoonlahden Moisniemessä Rajavartiolaitoksen tukikohdassa, jossa neuvottelut yleensä käydään.