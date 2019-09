Rahapeliautomaattien määrää vähennetään tuhansilla - Tuet laskevat, mutta asiantuntija pitää haittojen ehkäisyä tärkeämpänä

Veikkaus vähentää 3000 automaattia ja vähentää markkinointia kolmanneksella. Rahanjako vähenee jo vuodesta 2020 alkaen, mikä merkitsee yleishyödyllisten tukien tippumista. Asiantuntija kaipaa palveluja myös niille, joilla peliriippuvuus on vasta kehittymässä.

Veikkauksen toimintaa myllätään rajusti, kävi ilmi omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ja Veikkauksen hallituksen puheenjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon pitämässä tiedotustilaisuudessa torstaina.

Suurin vaikutus on sillä, että Veikkaus vähentää 3000 peliautomaatteja ja leikkaa markkinointibudjettia kolmanneksella. Veikkauksen kautta yleishyödyllisille yhteisöille jaettu miljardi euroa leikkautuu voimakkaasti.

– Tulokseen tapahtuva leikkaus tapahtuu jo vuodesta 2020 alkaen. Kuinka paljon, se on vaikea sanoa, mutta toimilla on merkittävät tulosta alentavat vaikutukset, arvioi Kallasvuo.

Hallitukseen osaamista pelihaittojen ehkäisystä

Omistajaohjausministeri Paatero arvioi, että ensi vuoden taso pystytään vielä säilyttämään.

– Mutta nähtäväksi jää, voidaanko tuloutusmäärää pitää ennallaan, sanoo Paatero

Paatero valitsi myös Veikkauksen hallitukseen kolme uutta jäsentä, joista osa edustaa peliongelmien ehkäisyn asiantuntemusta.

Arvostelu Veikkauksen johtoa kohtaan alkoi yhtiön pelejä markkinoivista mainoksista. Niiden sanottiin yllyttävän pelaamiseen, vaikka yhtiön yhtenä tehtävänä on myös pelihaittojen ehkäisy.

Kritiikki laajeni sen jälkeen Veikkauksen hallituksen kokoonpanoon ja johdon palkitsemisjärjestelmään. Hallituksessa ei ole ketään peliongelmien ehkäisyyn perehtynyttä henkilöä ja johdon palkitsemisessa painottuu tuottojen tavoittelu, eikä vastuullisuus näy palkitsemisperusteissa mitenkään.

"Palvelujen tarjonnan pitäisi olla proaktiivista"

Riippuvuuksien ehkäisyyn ja hoitoon keskittyvän A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja ja toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki pitää pelikoneiden määrän vähentämistä tehokkaana keinona pelihaittojen ehkäisyssä.

– Vasta-argumenttina on tietysti se, että tuotot tippuvat. Peliongelmat tuottavat kuitenkin monille ihmisille selkeitä haasteita, joten kuluttajahaittojen hallinta on tärkeää. Taloudelliset haitat ovat sitä isompia, mitä vähätuloisemmasta ihmisestä on kyse.

Rahapeliautomaatteja pelaavien tunnistautumisvaatimuksia tiukennetaan. Simojoki muistuttaa, että tämän lisäksi pitäisi turvata hoitoratkaisut niille, joille peliriippuvuus on jo ehtinyt kehittyä. Keskustelu ei myöskään saisi rajoittua vain peliautomaatteihin.

– Keskustelun ulkopuolelle jää usein esimerkiksi digipelien kokonaisuus, jossa erilaiset sisäiset lisämaksut muistuttavat rahapelaamista. Myös verkkopelaajille, kuten nettipokerin pelaajille pitäisi olla helposti tavoitettavia palveluja.

Simojoen mielestä tietoa pelihaittojen ehkäisystä pitäisi olla tarjolla myös henkilöille, joilla riippuvuus on vasta kehittymässä.

– Palvelujen tarjonnan pitäisi olla proaktiivista.

A-klinikka Oy:n taustalla oleva A-klinikkasäätiö pyörittää peliriippuvaisten auttavaa Peluuri-puhelinta Sininauhaliiton kanssa.

Juttua on täydennetty klo 12.05. Juttuun on lisätty Kaarlo Simojoen kommentit ja jutun otsikkoa on muokattu.