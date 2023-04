Rahaperhe kieroilee vielä kerran HBO Maxin sarjassa

Succession

HBO Max

**** Jesse Armstrongin kehittelemän Successionin neljäs kausi on myös viimeinen. Avausjakson perustella sarja joutaakin loppumaan. Ja tämän sanon fanina, joka ei kolmen kauden aikana saanut kyllikseen sarjan herkullisen mustasta komediasta, hapokkaista perhesuhteista ja ökyjengin kieroiluista. Häijyydessään ne tuovat mieleen Shakespearen kuningasdraamat.

Niitä neloskauden avaus tuuppaa ruutuun oitis, mutta siinä ei ole mitään, mitä ei olisi jo useampaan kertaan nähty. Mediamoguli Logan Roy ( Brian Cox ) on ollut vanha ja väsynyt ennenkin, tuhlaajapoika Kendall ( Jeremy Strong ) on mököttänyt, sisko Shiv ( Sarah Snook ) on skarpannut ja veli Roy ( Macaulay Culkin ) kuittaillut härskisti. Toki kaikki sujuu yhä, mutta mikä voisi olla se täydellinen yllätys, jolla Succession yllättäisi faninsa vaikka tänään kakkosjaksossa? Miten olisi tunnepuoli, vaikka vilpitön myötätunto? Ei kai nyt sentään. (USA 2023)

Kunnioittaen

TV1 klo 13.10

** Edvin Laineen komedia pikkukaupungin vaalitaistelusta nollaa vikkelästi vaalihumun. Tolkkua edustaa Tauno Palo . Kukas muuten? (Suomi 1954)

Anthony Perkins ja elämän kulissit

Yle Teema & Fem klo 12.50

**** Anthony Perkins sai Alfred Hitchcockin Psykossa (1960) elämänsä roolin. Hän oli motellin yövahti Norman Bates, joka kätki mieleensä suuren salaisuuden. Niin joutui Perkins tekemään myös yksityiselämässään. Toivevävyn rooleissa menestynyt nuori näyttelijä joutui salaamaan yleisöltä seksuaalisen suuntautumisensa. Salailu söi miestä, mutta hänen rooleihinsa se loi kiehtovan varjon.

Sitä hyödynsi myös Orson Welles Franz Kafka -sovituksessaan Oikeusjuttu Sitä hyödynsi myös stdClass stdClass -sovituksessaan stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1962). Mielivaltaisesti pidätetyn Josef K:n rooliin on vaikeata kuvitella Perkinsiä osuvampaa tähteä. Dokumentti väläyttää myös näyttelijän ihmissuhteita ja ranskalaista uraa. (Ranska 2022) (1962). Mielivaltaisesti pidätetyn Josef K:n rooliin on vaikeata kuvitella Perkinsiä osuvampaa tähteä. Dokumentti väläyttää myös näyttelijän ihmissuhteita ja ranskalaista uraa. (Ranska 2022)

Pekka Eronen