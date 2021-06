Rahoitusvaihtoehdot kesämökin ostoon

Oman vapaa-ajan asunnon hankinta tulee usein mieleen kesän kynnyksellä. Kesämökin osto on kohtalaisen suuri hankinta, johon on syytä valmistautua huolella. Kesämökin hankinnassa on lukuisia huomioon otettavia asioita, joihin kannattaa perehtyä. Ensimmäinen kynnyskysymys on hankinnan rahoitus. Mökkilainaa tarjoavat perinteiset pankit ja kuluttajalainoihin erikoistuneet yritykset. Lainaa-helposti lainavertailussa onnistuu kätevästi parhaan vakuudettoman lainan löytäminen. Pankit puolestaan vaativat aina vakuuden mökkilainalle. Ostettava mökki voi tällöin toimia osittain vakuutena, mutta muitakin vakuuksia tai säästöjä on tällöin oltava.

Mökkilainan kilpailuttaminen

Mökin hankinnan rahoituksen varmistaminen on ensimmäinen askel kohti mökkiunelman toteutumista. Mökkilaina ei poikkea kovin paljoa perinteisestä asuntolainasta. Lainarahan suuruus on lähes poikkeuksetta pienempi kuin vakituista asuntoa ostettaessa. Tärkeintä on muistaa mökkilainassa sama asia kuin minkä tahansa muunkin lainan kanssa eli kilpailuttaminen.

Pankkilainan kilpailutuksen joutuu tekemään kunkin pankin kanssa erikseen. Pankin kanssa yleensä sovitaan erillinen neuvottelutapaaminen, jossa käydään läpi hakijan tiedot ja tarvittavat vakuudet ennen kuin pankki antaa lopullisen lainatarjouksen. Pienemmän vakuudettoman lainan voi sen sijaan kilpailuttaa verkossa käyttäen lainavertailupalvelua. Mökkilainasta voi pyytää jo ennen ostokohteen löytymistä ennakkopäätöstä ennen kuin tekee lopullisen lainasopimuksen sopivan mökin löydyttyä.

Lainan myöntäjät edellyttävät hakijalta säännöllisiä tuloja ja hyvin hoidettuja raha-asioita. Maksuhäiriömerkintä käytännössä estää lainan saannin. Suomalainen henkilötunnus ja vakituinen kotiosoite Suomessa ovat myös poikkeuksetta lainan saannin perusvaatimuksia. Mahdollisten vakuuksien osalta vaatimukset vaihtelevat eri pankeissa. Vakuudeksi yleensä kelpaa kiinteä omaisuus, kuten kiinteistö tai huoneisto-osake. Asunto, josta on vielä asuntolainaa maksamatta, voi toimia myös vakuutena, mikäli jäljellä olevan asuntolainan määrä ei ole suuri. Yksityiskohtaiset tiedot hyväksyttävistä vakuuksista kannattaa kysyä suoraan pankista.

Mikäli pankkilainan vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta ei ole riittävästi, ei mökkiunelmaa tarvitse vielä haudata. Vakuudetonta mökkilainaa voi hakea pankkilainan vaatiman omarahoitusosuuden verran, jolloin hankinta onnistuu käyttäen pankin tarjoamaa mökkilainaa yhdessä vakuudettoman kuluttajalainan kanssa. Tällaista vaihtoehtoa harkittaessa tulee huomioida tarkkaan oma takaisinmaksukyky. Lainojen lyhennykset tulee pystyä hoitamaan säännöllisillä tuloilla.

Sopivan kesämökin valinta

Mökin valintaan vaikuttavat oman budjetin ohella mökin tuleva käyttötarkoitus. Yksinkertaisempi kuivan maan mökki riittää, jos tarkoituksena on viettää kesäisin muutama viikko ja satunnainen viikonloppu maaseudun rauhassa. Paremmin varustellun huvilan hankinta tulee kyseeseen, mikäli loma-asunnosta on ajatellut tekevän itselleen toisen kodin, jossa viettää viikonloppuja ja lomia ympäri vuoden. Yleensä mökin käyttötarkoitus on jotain tältä väliltä, mutta tulevaa käyttöaktiivisuutta kannattaa miettiä.

Mökin sijainnilla on keskeinen merkitys, mikäli aikomuksena on käydä mökillä usein. Sijainti vaikuttaa myös vahvasti mökin hintaan. Kaukana asutuskeskuksista sijaitseva mökki on halvempi. Syrjäinen sijainti ei aiheuta haittaa silloin, kun mökille ei ole tarkoitus ajella usein ja mökille mennessään aikoo nauttia mökkeilystä sitäkin pidempään jokaisella käyttökerralla. Viikonloppumökkeilyä varten kaukana sijaitseva mökki ei ole hyvä valinta. Alkuhuumassa edullisemman syrjäisen mökin sijainti ei ehkä vielä niinkään haittaa, mutta vuoden tai kahden päästä pitkä etäisyys mökille alkaa harmittamaan, jos käy mökillä usein.

Ennen kuin ryntää tekemään ostotarjousta, on tärkeää tehdä täydellinen kuntotarkastus kohteessa. Tämän voi tarvittaessa teettää ammattilaisella, mikäli itse ei omaa riittäviä valmiuksia tarkistaa mökin kuntoa. Hyvin tehty kuntotarkastus saattaa parantaa mökin vakuusarvoa lopullista mökkilainaa haettaessa.

Ostopäätös

Ennen lopullista ostopäätöstä, tulisi tehdä myös pidemmän ajan laskelmat tulevan mökin ylläpitokustannuksista. Mökin kunnostamiseen ja ylläpitoon voi kulua huomattavia summia. Mökkioston rahoittajan kanssa on hyvä sopia mahdollisuudesta käyttää lainarahaa mökin oston lisäksi myös mökin kunnostamiseen. Tämän lisäksi mökin omistamisen juoksevia kuluja ovat esimerkiksi kiinteistövero ja mahdolliset sähkö-, vesi- ja jätemaksut sekä useat muut mökkeilyyn liittyvät kulut.

Rahoituksen varmistumisen ja kokonaisvaltaisen kululaskelman tekemisen jälkeen on aika analysoida oma taloudellinen tilanne. Jos kaikki näyttää hyvältä, voi hyvillä mielin tehdä päätöksen oman mökkiunelman toteuttamisesta.