Kotimaa

Rajavartija ei saa vaatia todistusta puhtaasta koronatestistä, mutta varustamo voi näin tehdä – ''En näe ristiriitaa''

Julkaistu: 11.4.2021 klo 19:59

Ennakkotestien vaatiminen maahan pääsemiseksi on jäämässä yritysten vastuulle. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, ettei se ainakaan tällä hetkellä valmistele lakia, joka mahdollistaisi negatiivisen koronatestituloksen vaatimisen. Käytännössä todistusta kuitenkin vaaditaan useilla reiteillä, koska varustamot ja Finnair edellyttävät sellaista matkustajiltaan. Ministeriö ei näe ristiriitaa siinä, että se, mikä on kiellettyä viranomaisilta, on sallittua liikenteenharjoittajilta. Kokosimme yhteen varustamojen ja Finnairin kokemuksia siitä, miten todistusten vaatiminen on sujunut.