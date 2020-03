Rajoja suljetaan, mutta ruoka ja tavarat liikkuvat tällä tietoa senkin jälkeen – Huoltovarmuusjohtaja ei näe hamstraamiselle järkiperäistä syytä

Rahdin kuljettaminen on huoltovarmuuskysymys. Jos ketjun toiminta pettää, koronavirustilanne voi tulla Suomessa pahaksikin. "On vaikea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi", Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema myöntää.

Useiden maiden päätös sulkea rajansa ei vaikuta ainakaan tällä hetkellä Suomeen saapuviin tavara- ja elintarvikekuljetuksiin.

– Yhdestäkään maasta ei ole tiedossa, että rahtiliikennettä oltaisiin lopettamassa, vaikka rajoja ja satamia suljetaankin, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

– Näyttää siltä, että tavara kulkee.

Tallink Silja tiedotti sunnuntaina, että rahdin liikennöinti taataan tiistain jälkeen, kun Viro sulkee satamansa. Viking Line ilmoitti tutkivansa, miten liikennöintiä on mahdollista jatkaa Viking XPRS -aluksella Helsingin ja Tallinnan välillä. Rahtiliikenne on tällä reitillä tärkeä.

"Voi tulla rajujakin vaikutuksia"

Rajojen kiinnilaittamisella on tietenkin vaikutuksia Suomeen, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema myöntää.

– Kun kauppa kulkee kansainvälisesti, niin on ihan selvää, että voi tulla rajujakin vaikutuksia. Suomen omilla toimilla pystytään kuitenkin liudentamaan ja varmistamaan, että kriittiset asiat sujuvat, Lounema sanoo.

Rahdin kuljettaminen on huoltovarmuuskysymys. Esimerkiksi jos matkustajalautat eivät pääse liikkumaan, niiden sisällä rekat eivät pääse liikkeelle.

– Näin ketjun kautta tilanne voi tulla pahaksikin.

Kari Luoto myöntää, että autolauttojen peruuntumisilla voisi olla vaikutuksia Suomen tuontiin.

Huojentava tieto on hänen mukaansa se, että Suomessa elintarvikkeiden omavaraisuusaste on varsin korkea, jopa yli 80 prosenttia.

– Meillä syödään hyvin paljon kotimaassa valmistettua ruokaa. Tiedossa ei ole myöskään häiriöitä elintarvikeketjussa, eli tuotetäydennys kauppoihin pelaa.

Ruuan ja tavaran hamstraamiseen Tomi Lounema ei näe nyt järkiperäistä syytä.

– Meillä on raaka-aineita ja teollisuus toimii normaalisti. Toistaiseksi vienti ja tuonti ovat toimineet, samoin kotimaassa kaupan logistiikka.

Lounema kutsuukin viikonlopun ostoryntäystä joukkopsykoosiksi. Hän ymmärtää, että kaupan lakon aikana kyllä voidaan hamstrata.

Tietoa annetaan käyttöön jatkuvasti valtionjohdolle

Huoltovarmuuskeskus muodostaa jatkuvasti koronaviruksen tilannekuvaa, kerää tietoa ja antaa sen valtionjohdolle käyttöön. Arviot ovat salaista tietoa.

– On vaikea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Tilanteeseen vaikuttavat muiden valtioiden toimenpiteet, miten tauti kotimaassa etenee ja mitkä ovat terveysviranomaisten ohjeet.

Louneman mukaan nämä taas vaikuttavat kaikkeen muuhun toimintaan yhteiskunnassa.

Jos kouluja laitetaan kiinni ja vanhemmat ovat kotona, vanhemmat ovat pois työpaikoilta esimerkiksi tuotannosta. Yksi asia vaikuttaa aina toiseen.

Polttoaineita, leipäviljaa ja kriittisiä raaka-aineita varastoissa

Varastoissa keskuksella on polttoaineita, leipäviljaa elintarviketeollisuutta varten ja eräitä muita teollisuuden tarvitsemia kriittisiä raaka-ainemateriaaleja, jotka tukevat esimerkiksi puolustusvälineteollisuutta. Tavaroiden lukumäärät ja sijainnit ovat salassa pidettävää tietoa.

– Meidän varastomme ovat sellaisia, joilla pystytään niin sanotusti ostamaan aikaa. Varastoilla ei pystytä pitämään yhteiskuntaa vuositolkulla pystyssä.

Lääkkeiden maahantuojilla on pakko olla lääkevarastot, ja lääketukut korostavatkin, että Suomessa ei tällä hetkellä ole pulaa lääkkeistä.

Huoltovarmuuskeskus on tehnyt varautumistoimia kriittisessä infrastruktuurissa.

– Ollaan riippuvaisia sähköstä ja siitä, että tietoliikenne toimii ja on vettä. Työmme tähtää siihen, että yrityksillä on ymmärrys siitä, miten pitäisi varautua. Hyvää yhteistyötä on tehty pitkään.