Tonttien kysyntä on laantunut viime aikoina.

Kajaanin kaupunki on pidentänyt Kaarnakadun pientalotonttien varausaikaa ensi huhtikuun loppuun asti. Ensimmäisellä hakukierroksella varatut tontit olisi pitänyt alun perin ostaa elokuun loppuun mennessä.

"Tämä aika on nyt sellainen, että rakentaminen on kallista. Siksi jatkoimme varausaikaa, että tontin varanneet saavat rauhassa miettiä", kaupungin tonttiasiamies Markku Komulainen kertoo.

Mikäli tontin varannut ei tee kauppoja tontista huhtikuun loppuun mennessä, hän menettää 500 euron varausmaksun. Komulaisen mukaan

Kajaanissa tontin varausaika on yleisesti kuusi kuukautta ja sen ajan kuluessa tontista pitäisi tehdä kaupat.

Kaarnakadun tonteilla on rakentamisvelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että tontin ostajalla on ostohetkestä lukien kaksi vuotta aikaa saattaa rakennusprojekti siihen vaiheeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi tehdä siellä käyttöönottotarkastuksen.

Kaarnakadun pientalotonteista on nyt varattu yhdeksän, ja varaamattomia tontteja on jäljellä vielä yhdeksän. Kaarnakadun rivitalotontti on myös varattu.

Kahdella tontilla on alkusyksyn aikana käynnistynyt jo talonrakentaminen. Ensimmäisellä hakukierroksella varatuista tonteista on tehty Komulaisen mukaan kaksi perumista kesän aikana.

Varaamattomat tontit ovat Komulaisen mukaan nyt myös vuokrattavissa.

Hän kertoo, että kaupunkilaiset ovat olleet kiinnostuneita Kaarnakadun tonteista, joskin viime aikoina kyselyt ovat vähentyneet. Tonttikyselyiden väheneminen näkyy yleisesti koko kaupungissa.

"Tontteja on kyselty jonkin verran muiltakin alueilta, mutta kysyntä on viime aikoina hiljentynyt", Komulainen lisää.

Kajaanissa tonttien minimihinnat riippuvat sekä tontin koosta että alueesta.

Komulainen kertoo esimerkinomaisesti, että Kaarnakadulla 960 neliömetrin kokoisen tontin minimihinta on 17 869 euroa. Saman tontin vuokraus maksaa vuodessa noin 804 euroa.

Eri alueilla ovat erilaiset hinnat. Edullisimmat tontit löytyvät Otanmäeltä ja Vuolijoelta, joissa tontin neliömetrihinta liikkuu kahden euron pinnassa. Kaupungin kalleimpaan hintaluokkaan kuuluu esimerkiksi Onnelan alue, jossa tontin hinta on noin 34 euroa neliömetriltä.

Kaarnakatu kuuluu Lehtikankaan hinta-alueeseen ja tontin hinta on siellä 18,61 euroa neliömetriltä.