Repaleinen ulkopeli jätti paljon mietittävää Jymylle – ''Onko kyse keskittymisen herpaantumisesta vai mistä, vaikea sanoa''

Tällä menolla ei Jymylle hyvä heilu Superpesiksen finaalisarjassa.

Ensimmäisessä loppuottelussa sotkamolaisten peliesitys oli todella repaleinen. Räpylävirheitä tuli aivan liikaa.

Kouvolan Pallonlyöjät otti ison askeleen kohti Suomen mestaruutta nujerrettuaan Jymyn Hiukassa jaksolukemin 0–1 (1–4, 7–7).

– Vastustajan 11 juoksusta arviolta seitsemän annoimme jollain tavalla itse, Jymyn pelinjohtaja Jani Komulainen ynnäili tuoreeltaan ottelun jälkeen.

– Toki on niin, että kun tulee painetta, niin tulee virheitäkin. Mutta tänään virheitä tuli liikaa.

Avausjakson vei KPL, mutta toista Jymy hallitsi pitkään mielin määrin. Sotkamolaisten sisäpeli rullasi iloisesti, ja ottelu näytti etenevän supervuoropariin.

Parhaimmillaan Jymy johti toista jaksoa jo 5–0. KPL ei luovuttanut, ja palkinto tuli neljännessä vuoroparissa, kun vieraat kipusivat tasalukemiin 7–7 ja samalla otteluvoittoon.

Ratkaisu syntyi Jymyn kannalta nolosti. Juho Hacklinin koppilyönniksi tarkoitettu takakenttäsivallus karkasi kotijoukkueen koppareilta ja tuotti 1+1 juoksua.

Tuoreessa muistissa on edelleen se, että välierien toisessa osaottelussa Vimpelin Vetoa vastaan Jymy suli 9–1-johtoasemasta jakson ja koko pelin tappioon.

– Teimme taas ulkopelissä helppoja virheitä. Sellaisia ei vain yksinkertaisesti kärsi näissä peleissä tehdä, Jymyn kokenut lyöjäjokeri Roope Korhonen harmittelee.

– Onko kyse sitten keskittymisen herpaantumisesta vai mistä, vaikea sanoa.

Suomen mestaruus on katkolla KPL:lle ensimmäisen kerran sunnuntaina loppuunmyydyllä kotistadionilla. Toinen finaaliottelu alkaa kello 14.

– Tässä tilanteessa on ihan hyvä, että uusi peli tulee eteen jo noin pian. Pääsemme nollaamaan tämän paremmin, Roope Korhonen sanoo.

– Meistä jokaisen pitää nyt pystyä skarppaamaan.

Samaa mieltä oli Jymyn ykköspalkittu, Superpesis-uransa ensimmäisen kunnarin toisella jaksolla tyhjään kenttään kumauttanut Kalle Kuosmanen (kärkilyönnit 8/9).

– Nyt on pettynyt fiilis, mutta käännetään tästä nopeasti katse huomiseen, Kuosmanen toteaa.

KPL:n pelinjohtaja Iiro Haimi kiitteli omiensa kärsivällisyyttä lauantain finaaliavauksessa.

– Meidän vahvuus on usein ollut se, että jaksamme sitkeästi jauhaa omaa peliämme. Vaikka toinen jakso näyttikin nyt karkaavan käsistämme, tiesimme, että pystymme tekemään tulosta täällä Hiukassa, Haimi sanoo.

– Ja kun saamme tuollaisessa takaa-ajotilanteessa pari juoksua, paine kääntyy äkkiä vastustajalle. Niin kävi nytkin.

Jani Komulainen odottaa omiltaan tasonnostoa sunnuntaille. Pakko onkin, tai muuten Jymy joutuu tyytymään hopeamitaleihin toisena peräkkäisenä syksynä.

– Sellainen tunne on, että nyt on finaalijännitys pelattu pois, ja huomenna on edessä aikamoinen taistelu, Komulainen valaa uskoa omiinsa.

KPL:n ykköspalkittu lauantaina oli jokeri Jere Dahlström , joka kotiutti etenijän onnistuneesti viisi kertaa. Kunnarin vierailta löi Hacklinin lisäksi Tommi Mäentausta , hänkin toisella jaksolla.