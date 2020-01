Ulkomaat

Republikaanit ovat estämässä demokraattien pyrkimykset hankkia uusia todisteita – Reutersin mukaan tämä ennakoi Trumpille suotuisaa oikeudenkäyntiä

Julkaistu: 22.1.2020 klo 8:38

New York Timesin mukaan Trump on "karjunut" Twitterissä oltuaan ensin tunteja hiljaa. Historiallinen Trumpin virkarikosoikeudenkäynti on alkanut, ja The New York Timesin mukaan taistelun elementit vain lisääntyvät.