Riian-risteilyllä ei murehdittu koronaviruksesta – terminaalissa turvavälit unohtuivat lähes täysin

Helsingin Olympiaterminaalissa oli perjantai-iltana lähdön tuntua: ihmiset nauttivat virvokkeita matkalaukkujen keskellä terassilla ja osa asteli suoraan ratikasta kohti lähtöselvitystä.

Koronaviruksen ja sen aiheuttamat rajoitukset tuntuivat olevan mennyttä aikaa. Niistä muistuttivat lähinnä muutama ohjetaulu. Terminaalin aulassa oli pari käsien desinfiointipistettä, mutta lähes kaikki astelivat niistä suoraan ohi. Muutamalla ihmisellä oli kasvomaski.

Myös turvavälien noudattaminen oli jäänyt. Ihmiset pakkautuivat lipuntarkastuksessa lähes yhdeksi suureksi massaksi.

Lähdössä oli Tallink Siljan tämän vuoden ensimmäisen risteily Latvian Riikaan. Aikaisempina kesinä varustamo on tehnyt yksittäisiä Riian-risteilyjä, mutta tänä kesänä laivayhtiön liikennöi säännöllisesti reitillä. Uuden reitin on mahdollistanut Tukholman-risteilyjen keskeytyminen koronaviruksen takia.

Turvallisuuteen voi itse vaikuttaa

Laivan käytävällä helsinkiläinen Suvi Pulkkinen kertoo, että hän on odottanut koko kevään matkalle pääsemistä. Hän on lähtenyt tutustumaan Riikaan yhdessä puolisonsa kanssa.

Risteilylle lähtemine ei juuri mietityttänyt heitä, koska he olivat käyneet jo juhannuksena Tallinnassa.

– Ensimmäisellä kerralla lähteminen mietitytti, mutta nyt tuntui ok:lta, Pulkkinen sanoo.

Pulkkisen mukaan laivalla olo tuntuu turvalliselta: käsien desinfiointiainetta on reilusti saatavilla ja ravintoloissa ihmisiä on vain joka toisessa pöydässä. Laivalla on noudatettu hänen mielestään melko hyvin turvallisuusohjeita.

– Suurin osa ihmisistä menee maltillisesti, mutta aina löytyy niitä, jotka haluavat mennä ensimmäisenä joka paikkaan.

Hän muistuttaa, että lopulta turvallisuus on itsestä kiinni. Jos muut ryysivät, siihen ei ole pakko mennä mukaan.

Viime viikolla Tallinnassa oli Pulkkisen mukaan jonkin verran suomalaisia turisteja, mutta erityisesti vanhakaupunki oli normaalia hiljaisempi. Hän ei ollut huomannut, että liikkeitä tai ravintoloita olisi lopettanut, mutta kilpailu turistien rahoista oli kovaa. Siitä kertoi muun muassa se, että useassa ravintolassa myytiin ruokaa puoleen hintaan.

Helsinki kiinnostaa latvialaisia

Reittiliikenteen avaaminen Riian ja Helsingin välillä mahdollistaa myös yhdensuuntaiset matkat.

Näin ollen latvialaisia turisteja voi saapua Suomeen ja suomalaiset voivat viettää halutessaan Latviassa useamman päivän tai jatkaa matkaa muihin maihin.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että noin 800 latvialaista on nousemassa laivaan lauantaina ja suuntaavansa Helsinkiin. Yhteensä Riiasta matkustaa Helsinkiin noin pari tuhatta ihmistä.

Menomatkalla laivalla on 1 600 ihmistä, joista 300 jää Riikaan useammaksi päiväksi. Laivalle mahtuisi 2 800 ihmistä, mutta koronaviruksen takia matkalle otetaan vain kaksi tuhatta.

"En ollut yhtään huolissani matkalle lähtemisestä"

Laivan käytävillä on alkuillasta melko tyhjää ja turvavälejä on helppo noudattaa. Lattiaan ja seiniin on kiinnitetty turvaväleistä muistuttavia kylttejä ja varsinkin hissiauloista desinfiointiainetta on hyvin tarjolla.

Laivan kylpylässä on ainakin matkan alkuvaiheessa väljää. Vantaalainen Jukka Henttinen laskeutuu poreammeeseen ja asettuu nauttimaan lämpimästä vedestä.

Hän oli jo ehtinyt katsella lentoja Espanjan Malagaan, mutta päätti lähteä Riikaan, koska ulkoministeriö ei suosittele vielä Espanjaan matkustamista.

Henttinen oli päättänyt lähteä matkalle heti, kun siihen tulee virallinen lupa.

– En ollut yhtään huolissani matkalle lähtemisestä, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että Latviassa on ollut suhteellisesti vähemmän virustartuntoja kuin esimerkiksi Suomessa tai Virossa.

Myös Henttinen oli pistänyt merkille, että laivaterminaalissa ihmiset eivät pitäneet etäisyyttä toisiinsa. Turvavälit olivat hänen mukaansa noin 20 senttiä.

Kiinnostus on kasvussa

Varustamoista kerrotaan, että risteilyalusten matkustajamäärät ovat vielä melko pieniä, mutta kiinnostus on kasvussa.

– Varausten määrät ovat lisääntyneet. Ei voi kuitenkaan verrata normaaliin kesään, mutta nyt on jonkinlainen käännekohta tapahtumassa, Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo.

Eckerö Linen kesäkuun matkustajamäärät ovat olleet noin 30 prosenttia normaalista.

Varustamon toimitusjohtajan Taru Kerosen mukaan matkustajamäärät ovat lisääntyneet hiljalleen sen jälkeen, kun Viro avasi rajansa suomalaisille turisteille. Lisäpiristymistä tapahtui, kun Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus linjasi kesäkuun puolessa välissä, että Viroon voi matkustaa vapaasti.

Koronavirus otetaan edelleen tarkasti huomioon laivoilla. Eckerö Line ottaa risteilyille enintään puolet laivan maksimikapasiteetista ja esimerkiksi buffet-ravintolassa noudatetaan erittäin tarkkaa hygieniaa.

– Rajoitamme matkustajamääriä omaehtoisesti, jotta turvavälit voidaan pitää laivoilla, Keronen sanoo.

Myös Viking Linen ottaa risteilyille enintään puolet laivan täydestä kapasiteetista, jotta turvavälit säilyvät riittävän suurina, eikä ravintoloihin tule liikaa ihmisiä.

Tallink Siljan Marika Nöjdin mukaan suurimmalla osalla yhtiön laivoilla ei ole rajoitettu matkustajien määrää, mutta toistaiseksi matkustajamäärät ovat olleet melko pieniä.