Riimukivikätköillä on käynyt kuhina – Katso tästä myyttisten metsien kartat

Operaatio linnan aave on saavuttanut huiman suosion. Vaara-kollektiivin mukaan osasta kätköjä riimukivet ovat huvenneet jo niin, että kätköt vaativat täydennystä.

"Paikallisia menninkäis- ja maahispopulaatioita on konsultoitu ja kaikkiin kätköihin ilmestyy vielä lisää riimukiviä tämän viikon aikana", Vaara-kollektiivi kertoo.

Operaatio linnaan aaveen ideana on etsiä riimukiviä neljästä myyttisestä Kajaanin lähimetsästä. Riimukivistä kootaan kerijuhlassa riimukiviportti, jonka avulla linnanraunioiden aave karkotetaan pois. Linnanraunioilla on kummitellut koko kesän, ja tutkijat ovat tunnistaneet kummittelijaksi 700-luvulla eläneen Elisabeth Sofia Tavaststjernan . Aave on tarkoitus karkottaa kekrinä lokakuun lopussa.

Jokainen kivien etsijä voi noutaa kätköltä yhden kiven ja tuoda saaliinsa linnanraunioille kekrijuhlan alla.

Koti-Kajaani on julkaisut karttoja riimukivikätköille syyskuun ajan. Tässä kartat kätköille vielä kootusti.

Kuolleiden puiden polku Arppen muistometsässä. Arkku täynnä riimukiviä piilottelee metsän vanhimman puun varjoissa. Kuva: Markku Hernetkoski.

Maahismetsä Pöllyvaarassa. Riimukivikätkölle on helppo kulkea perheen pienimpienkin kanssa. Kuva: Markku Hernetkoski.

Muinaisen taikuuden Pirunvaara. Kuva: Markku Hernetkoski.

Myyttinen menninkäisvaara Koutaniemellä. Kuva: Markku Hernetkoski.

Lisätietoja Operaatio linnan aaveen nettisivuilta ja Vaara-kollektiivin Facebook-sivuilta.