Riitta varasi ajan linssileikkaukseen aivan liian pitkän jahkailun jälkeen

Oululainen Riitta Virkkunen huomasi muutama vuosi sitten, että näkö on alkanut huonontua. Arjessa täytyi turvautua luoviin ratkaisuihin: kun kaupassa piti tarkistaa, mitä ainesosia jokin tuote sisältää,Virkkunen otti etiketistä kuvan ja luki tuoteselosteen puhelimen näytöltä suurennettuna.Työsähköpostia ei voinut lukea lennosta, pilkkiessä ei nähnyt itse vaihtaa uistinta, kirjojakaan ei enää tullut luettua samaan tapaan kuin ennen. Jatkuva siristely väsytti ja sai silmät vetistämään "Loppujen lopuksi piti melkein arvailla, mitä jossakin luki, jos ei ollut lukulaseja päässä. Aina joku pari oli rikki, lasit olivat väärässä huoneessa tai unohtuneet ottaa mukaan. Kelkkakypärän alla tai pakkasella lasit eivät toimineet ollenkaan. Se alkoi kyllästyttää todella paljon", Virkkunen sanoo. Virkkunen sai kuulla ikänäön korjaavasta linssileikkausta ja kypsytteli ideaa parin vuoden ajan. "Mietin ja epäröin sitä paljon. Kun omiin silmiin kosketaan, niin ainahan se mietityttää, että onnistuuko leikkaus, miten iso homma se on tai voiko minulle edes tehdä leikkausta."

Esitutkimus varmisti päätöksen

Viime keväänä Virkkunen sai jahkailusta tarpeekseen ja päätti varata ajan maksuttomaan esitutkimukseen Oulun Terveystalon Silmäklinikalle. Tutkimuksessa kartoitettiin Virkkusen toiveet ja tarpeet ja määriteltiin niiden pohjalta paras leikkausmenetelmä. Esimerkiksi harrastukset vaikuttavat siihen, minkälainen linssi sopii kenellekin. "Optometristi Markku Uusitalo osasi kertoa todella hyvin, miten he voivat auttaa, minkälainen linssi minulle sopii ja miten linssileikkaus etenee. Kartoituksen jälkeen leikkaus ei enää jännittänyt tai mietityttänyt ollenkaan", Virkkunen sanoo. Kartoituksessa selvisi, että Virkkunen oli pinnistellyt huonon näön kanssa liiankin pitkään, sillä aiemmin erinomainen kaukonäkökin oli alkanut huonontua. Mitään estettä leikkaukselle ei kuitenkaan ollut, ja Virkkunen sai ajan linssileikkaukseen jo muutaman viikon päähän. Leikkaus tehdään päiväkirurgisena toimenpiteenä samaan tapaan kuin kaihileikkaus. Linssileikkauksessa silmän oman mykiön tilalle asennetaan tekomykiö eli ikään kuin silmän sisäinen moniteholinssi, ja oman mykiön poistamisen jälkeen silmään ei myöhemminkään kehity kaihia. Leikkauksen teki kokenut silmäkirurgi Antti Juutinen , joka on toiminut silmätautien erikoislääkärinä vuodesta 1999 ja tehnyt uransa aikana yli 30 000 silmäleikkausta. Juutinen leikkaa viitenä päivänä viikossa Oulun Terveystalossa. Riitta Virkkunen oli kuullut Juutisesta ainoastaan positiivista palautetta."Kun tutkin Facebookista asiakaspalautteita, en nähnyt yhtään sellaista kokemusta, että kukaan olisi pettynyt: kaikki kehuivat vuolaasti Antin rauhallisuutta ja ammattitaitoa. Silti olin yllättynyt siitä, miten turvallinen ja luottavainen olo minulla oli aivan alusta alkaen. Leikkauksessa kaikki oli todella täsmällistä ja rauhallista ja lääkäri kertoi koko ajan, mitä seuraavaksi tapahtuu."

Linssileikkaus muutti elämän

Riitta Virkkunen toipui linssileikkauksesta loistavasti. Hänen ei tarvinnut olla päivääkään sairauslomalla leikkauksen jälkeen. Heti leikkausta seuraavana päivänä hän oli rakkaan harrastuksensa parissa: Inarissa pilkkimässä aurinkolasit päässä. "Hoitaja soitti seuraavana päivänä ja kysyi, miten yö oli mennyt. Sain myös Antin puhelinnumeron, jos jotakin kysyttävää olisi tullut. Palvelu oli erinomaista ja minulle oli koko ajan olo, että minusta pidetään hyvää huolta." Leikkauksen jälkeen ero on ollut huomattava. Silmät eivät väsy eikä niitä tarvitse siristellä. Lukulaseja ei tarvitse hamstrata, kaupassa tuoteselosteista näkee pienenkin printin ja yöpöydän kulmalle on taas ilmestynyt uusia kirjoja ja lehtiä. "Ja kun työpalaverissa joku pyytää tarkistamaan jonkin asian sähköpostista, en voi enää nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, että tarkistakaa joku muu, en minä näe. Tekosyitä on enää vaikea keksiä", Virkkunen sanoo ja alkaa nauraa. Linssileikkaus on helpottanut valtavasti Riitta Virkkusen elämää niin töissä, kotona kuin harrastuksissa. Hän katuu vain sitä, että epäröi leikkaukseen menemistä liiankin pitkään.Virkkunen kokee, että linssileikkaus on ollut panostus omaan onnellisuuteen. Kun arki on kiireistä, on oma hyvinvointi välillä liiankin helppo unohtaa. "Suosittelen linssileikkausta kaikille, joita vähänkään kyllästyttää elo silmälasien kanssa.eikkaus ei käy kipeää eikä sitä tarvitse pelätä ollenkaan. Minä tein itselleni turhan monimutkaiseksi koko homman: leikkaus oli todella simppeli ja nopea, ja palkinto siitä on ollut aivan huikea." Lue lisää silmien linssileikkauksesta ja varaa aika maksuttomaan leikkausarvioon osoitteessa terveystalo.com .

