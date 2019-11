Rinne vakuuttaa tukeaan Paaterolle – Postin liikkeenluovutuksessa pääministeri vetoaa asiakirjoihin, joista löytyy vain päivämäärä 1. marraskuuta

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, että kaikissa Postin johdon esittämissä asiakirjoissa liikkeenluovutuksen osalta puhutaan vain päivämäärästä 1. marraskuuta. Postin liikkeenluovutus Posti Palveluihin on kuitenkin tehty jo syyskuun alussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tivasi maanantai-illan blogissaan, milloin pääministeri Rinne ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero saivat tietää Postin työntekijöiden liikkeenluovutuksesta Posti palvelut tytäryhtiöön. Orpo tivasi puhuivatko pääministeri Rinne ja omistajaohjausministeri totta eduskunnan edessä.

Ilta-Sanomien maanantaina julkistaman tiedon mukaan Posti informoi Paateroa jo 7. kesäkuuta ja toisen kerran 21. elokuuta suunnitelmistaan siirtää 700 pakettilajittelijaa liikkeenluovutuksella halvemman työehtosopimuksen piiriin. Myös Lännen Median lähteet vahvistavat, että Posti on informoinut omistajaohjausta suunnitelmistaan kyseisinä päivinä.

– On Postin tiedote (29.8.), jossa on päivämäärä 1.11. Omistajaohjaukselle on tehty muistio, josta löytyy vain ja ainoastaan päivämäärä 1.11. On 21.8. aineisto, joka esitetty ministeri Paaterolle, että 1.11. tapahtuu liikkeenluovutus ja työehtosopimuksen vaihtuminen, Rinne sanoi eduskuntaan tullessaan.

Itse hän kertoi saaneensa tiedon liikkeenluovutuksesta syyskuussa.

– Taisi olla 3.9. kello 11.15. tai niillä paikkeilla.

Rinne lisäsi tienneensä, että Postilla oli tällaisia suunnitelmia pitkin matkaa jo keväästä lähtien.

– Kun asiakirjoja katsoo, niin 1.11. on mainittu liikkeenluovutus tehtäväksi. Tiedotteissa ja asiakirjoissa löytyy vain päivämäärä 1.11.

– En osaa sanoa, onko Postin johto toiminut väärin. En tunne tilannetta kuin asiakirjojen pohjalta ja sen pohjalta mitä ministeri Paatero on sanonut.

Omistajaohjausministerillä on suora yhteys Postin hallitukseen, sillä Postin hallituksen jäsen on finanssineuvos Minna Pajumaa omistajaohjausosastolta.

Rinne vakuutti, että Sirpa Paaterolla on edelleen hänen täysi luottamuksensa.

Lännen Median tietojen mukaan sdp:n johto pui tiistain viikkokokouksessaan Postin pakettilajittelijoiden työehtosopimuskiistaa ja valtion omistajaohjausta. Sirpa Paatero on sdp:n puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kuuluu puheenjohtaja Rinteen luotettuihin.

Näin Postin tiedotteessa sanotaan

Postin mediatiedotteessa 29.8.2019 todetaan seuraavasti:

"Postin tavoitteena on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoiminnnoissa, joiden henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:hyn. Yhtiössä noudatetaan Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimusta. Muutos koskee yhteensä noin 700 henkilöä, jotka siirtyvät uuden työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019. Muutoksen myötä lajittelutoiminnoissa voidaan paremmin vastata toimintaympäristön ja asiakastarpeiden nopeaan muutokseen. Muutoksen yhteydessä ei ole henkilöstön vähentämistarvetta."

