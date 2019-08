Rinteen hallitukselta puoluetukeen kuuden miljoonan euron korotus

Valtiovarainministeriö ehdottaa puoluetukeen ensi vuodelle kuuden miljoonan euron korotusta. Asia käy ilmi ministeriön perjantaina kokonaan julkistamasta esityksestä valtion ensi vuoden talousarvioksi.

Puolueille kansanedustajapaikkojen mukaan jaettava puoluetuki nousee ensi vuonna 35,6 miljoonaan euroon, kun se tänä vuonna on 29,6 miljoonaa euroa. Nousua on 20 prosenttia.

Prosentteina vielä tuntuvammin nousee ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen osoitettava määräraha. Siihen varataan 11,5 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden määräraha on 6,5 miljoonaa euroa. Noin viiden miljoonan euron nousu on prosenteissa peräti 77.

Suurin selitys määrärahan rajuun nousuun on ministerien avustajakunnan määrän voimakas kasvu. Antti Rinteen (sd.) hallituksen ministereillä on peräti 16 valtiosihteeriä ja 65 erityisavustajaa. Moni valtiosihteeri on eduskunnasta pudonnut kansanedustaja.

Rinne sanoi torstaina, että avustajien määrää voidaan harkita uudelleen, kun Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuodenvaihteessa päättyy.

Määrärahaa nostaa myös se, että edellisen Juha Sipilän ( kesk.) hallituksen tekemät säästöleikkaukset ministerien palkkioihin ovat päättyneet. Ministereitäkin nykyisessä hallituksessa on enemmän kuin sen edeltäjässä, 19.