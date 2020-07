Rippileiriläiset tekivät riparibiisin - katso video

Kajaanin evankelis-luterilainen seurakunnan rippileiriläiset ovat tehneet ikioman riparibiisin videoinnin kera. Kesän kolmannen rippileirin laulu kuvattiin kurssikeskus Joutenlammella kesäkanttori Aapo Wiksténin johdolla.

"Yhteensä oli sellainen 63:n ihmisen sirkus täällä Joutenlammella", Wikstén sanoo.

Kesäkanttorin mukaan riparibiisejä videoinnin kera ei ole ainakaan vielä tehty muualla Suomessa, sillä hän on koko idean isä. Wikstén halusi alunperin kolme vuotta sitten lähteä työstämään nuorten kanssa vain luuppien tekoa, sanojen kirjoittamista ja videointia. Sitten kävikin ilmi, että aineksista saadaan tehtyä riparibiisi sekä musiikkivideo. Sittemmin lauluja on kertynyt useampia. Kaikki ne on katsottavissa Youtubesta.

Sanat ja biisi ovat aina nuorten tekemiä ja he itse musisoivat, räppäävät tai laulavat biisissä. Wikstén hoitaa lopputuotannon, laittaa biisin valmiiksi ja tekee siihen musiikkivideon.

"Nuorten kanssa on helppoa ja mukavaa tehdä yhdessä luovaa toimintaa, koska siinä näkyy aina palo tekemiseen. Nuoret yllättävät aina."

Tämän kesän kolmas ripari oli viime viikolla ja se päättyi konfirmaatioon viime sunnuntaina.