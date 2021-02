Riskiryhmien rokotukset etenevät Kainuussa

Kainuuseen on tammikuusta lähtien saapunut yli 7000 koronarokoteannosta. Kahteen kertaan rokotettuja sote-ammatilaisia on tällä hetkellä 1600, joten ensi viikolla rokotettuja henkilöitä on yhteensä 5400.

– Tämä on väkilukuumme suhteutettuna hyvä tilanne eurooppalaisittainkin tarkasteltuna, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari toteaa.

Maanantaista alkaen 80 vuotta täyttäneet voivat varata rokotusajan numerosta 044 709 3788.

Kyseessä on takaisinsoittolinja, josta soitetaan takaisin 3 vuorokauden kuluessa. Sote pyytää asiakkailta kärsivällisyyttä, sillä ruuhkatilanteessa palvellaan tavallista pidemmällä viipeellä.

Seuraavien rokotusryhmien aikoja ei anneta ennakolta. Rokotuspisteen sijainti varmistetaan ajanvarauksen yhteydessä ja samalla varataan aika tehosterokotukseen.

Ajanvarausnumerossa ei anneta korona- tai muuta terveysneuvontaa.

Lisätietoja koronarokotuksista saa verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronarokotukset .