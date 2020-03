Risteilyaluksista on tullut kuuma piste koronaviruksen vastaisessa taistelussa

3 500 henkilöä kuljettanut jättiristeilijä asetettiin karanteeniin varmistettujen tartuntojen vuoksi Yhdysvalloissa. Toimenpiteistä ei olla yhtä mieltä, sillä muistissa on tuhoisaksi sanottu tapaus Japanissa. Ristiriitoja ja vaikeuksia aiheutuu myös pelkistä virusepäilyistä.

Uuden koronaviruksen vastainen taistelu näyttää johtavan hankaliin tilanteisiin risteilyaluksilla eri puolilla maailmaa. Tuoreimmat tapaukset ovat meneillään Yhdysvalloissa ja Egyptissä.

Loppuviikolla Yhdysvaltojen viranomaiset kielsivät Grand Princess - jättiristeilijän matkustajia rantautumasta San Fransiscon satamaan sen jälkeen, kun tartunta varmistui 19 miehistön jäseneltä ja kahdelta matkustajalta. Tutkimukset aloitettiin, kun edellisellä risteilyllä ollut matkustajalla todettiin tartunta.

Aluksessa on noin 3 500 henkilöä, ja testejä on toistaiseksi tehty 46. Viranomaiset yrittävät parhaillaan tavoittaa lisäksi noin 2 500 edellisellä risteilyllä ollutta henkilöä.

Egyptin terveysministeriö puolestaan ilmoitti perjantaina 12 varmistetusta tartunnasta Niilillä kulkevalla River-risteilijällä. Tartunnan saaneet henkilöt on asetettu karanteeniin. He kuuluvat aluksen henkilökuntaan, ja he olivat kaikki ainakin toistaiseksi oireettomia.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon aluksella oli matkustajia.

Karanteenista erilaisia tietoja

Erityisen vaikeaksi näyttää muodostuvan kysymys siitä, mitä uuden koronaviruksen saavuttamilla aluksilla oleville ihmisille pitäisi tehdä.

San Fransiscossa oleva ristelijä ohjataan viranomaisten mukaan toiseen satamaan, jossa kaikki kyydissä olevat testataan. Toistaiseksi he ovat karanteenissa.

Karanteenin jatkosta ja laajuudesta on kuitenkin epäselvyyksiä, Varapresidentti Mike Pencen mukaan ainakin miehistö jää alukseen, mutta oireettomat matkustajat saatetaan päästää maihin.

Presidentti Donlad Trump puolestaan sanoi, ettei halua maan tapauslukujen nousevan yhden risteilijän vuosi "joka ei ole meidän syymme".

– Henkilökohtaisesti haluaisin, että he pysyvät aluksessa, totesi presidentti Donald Trump perjantaina viitaten kaikkiin aluksella oleviin.

Japanin tapaus tuoreessa muistissa

Ratkaisu ei kuitenkaan ole yksinkertainen.

Tuoreessa tiedossa on Diamond Princess -jättiristeilijän tapaus epidemian alkuvaiheessa Japanissa. Hong Kongista saapunut alus asetettiin Jokohamassa karanteeniin, mutta virus levisi aluksella tehokkaasti.

Tämän viikon keskiviikkoon mennessä tapauksia oli varmistunut yli 700. Aluksessa oli karanteenin alkaessa noin 3 700 henkeä.

Muun Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hong Kong, Filippiinit, Indonesia ja Intia evakuoineet viime viikkoina kansalaisiaan alukselta. Sairastuneita ihmisiä on alusta saakka siirretty sairaalahoitoon Japaniin.

Tapaus aiheutti kuitenkin yhden suurimmista paikallisista tartuntaketjuista. Lopputulosta on kuvattu tuhoisaksi stategiaksi.

Pelkkä epäily aiheutti väkivaltaa

Uuden koronaviruksen tartunnat ovat johtaneet suurten risteilijöiden karanteeneihin ja varmistamattomissakin tapauksissa erilaisiin ongelmiin useilla alueilla pääasiassa Aasiassa.

Ranskalle kuuluvalla, Intian valtamerellä sijaitsevalla Réunionin saarella risteilijän saapuminen aiheutti aiemmin tällä viikolla väkivaltaisen mielenosoituksen. Sillä vastustettiin Sun Princess -aluksen rantautumista. Aiemmin alus käännytettiin pois Madagaskarilta.

Aluksella ei ole todettu uuden koronaviruksen tartuntoja. Sun Princess on Japanissa laajaan paikallisepidemiaan johtaneen Diamond Princess -risteilijän sisaralus.

Aiemmin helmikuussa yli 2 000 henkeä kuljettanut MS Westerdam käännytettiin pois satamista muun muassa Japanissa, Thaimaassa ja Malesiassa. Kamputsea otti risteiljän vastaan, jotta aluksella päästiin tekemään virustestejä. Ne osoittautuivat negatiivisiksi.

Epäilyt ovat aiheuttaneet hankaluuksia suurille risteilijöille myös Yhdysvalloissa ja Italiassa.

Tartunnat leviävät aluksilla tehokkaasti

Tartunnat leviävät aluksilla erityisen tehokkaasti, koska niissä on paljon ihmisiä samassa, suljetussa tilassa. Lisäksi monille laivoille saapuu matkailijoita eri maista, ja matkan jälkeen he myös palaavat kotimaihinsa eri puolille maailmaa.

Esimerkiksi Grand Princess -aluksella olevat matkustajat ja henkilökunta edustavat 54 eri kansallisuutta.

Alusten liikkuminen satamasta toiseen aiheuttaa puolestaan riskejä ja huolta satamakaupungeissa ja kohdemaissa.

Monet satamat ovat ilmoittaneet varotoimena, että ne eivät ota toistaiseksi vastaan ainakaan Kiinasta saapuvia risteilijöitä.

Japani ilmoitti perjantaina, että se asettaa myös kaikki Etelä-Koreasta saapuvat matkustaja-alukset karanteeniin. Etelä-Korea pitää päätöstä ylimitoitettuna ja uhkaa vastatoimilla.